快訊

台中西區府後街傳槍響...槍手逃逸 一人腹部中彈送醫急救中

台灣地震風險需重新檢視 台大研究曝「斷層活動恐被低估逾9成」

聽新聞
0:00 / 0:00

貝樂蒂啦啦隊比賽 澎湖海事奪甲級特優融合教育發光

中央社／ 澎湖縣26日電

國立澎湖海事水產職校今天參加「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」，從全國各校激烈競爭中脫穎而出，勇奪高中職組「甲級特優」與「最佳動作技巧獎」，體現融合教育與多元展能成果。

「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」今天在台北市國立中正紀念堂民主大道盛大舉行，吸引來自全國各地優秀隊伍參與，澎湖海事由校長顏嘉禾親率3名老師與7名學子赴台參賽。

顏嘉禾表示，澎湖離島學子們能在來自全國各高中職激烈競賽中，在舞台以整齊穩健動作與充滿自信演出，展現自我，獲得佳績，實屬不易，尤其是每一個動作背後都是不斷努力與堅持的累積，看見離島學子們在舞台上展現永不放棄精神，自信綻放，最令人感動。

澎湖海事指出，學校啦啦隊此次優異表現，不僅展現學生潛能與團隊合作精神，更體現學校長期推動融合教育與多元展能成果；未來將持續推動多元學習與融合教育，透過參與競賽，提供學生更多展能與發光機會，讓學生得以走出教室，在更大舞台上展現自我價值、提升自信與成就感。

澎湖 啦啦隊 老師

延伸閱讀

台北市舉行樂儀旗觀摩展演 多校團隊參與演出

學以致用 澎湖海事與城市科大攜手機車免費檢修

高雄機器人教育的展能舞台 第十一屆正義盃機器人邀請賽精彩落幕

嘉義之光輔仁中學2高中生勇奪FTC台灣冠軍 4月底前進美國世界賽

相關新聞

四技二專統測第2天 缺考率約6％ 累積6人突發傷病

115學年度四技二專統一入學測驗今天進入第二天考試，上午分別進行「專業科目（二）」及「數學」2科測驗。技專校院入學測驗中心表示，四技二專與二技今上午到考情形穩定，各科缺考率約維持在6％左右。

家長撕封條「闖統測試場」！考場人員急驅離：已通報

115學年四技二專暨二技統一入學測驗周末登場，昨進行首日考試，卻傳出家長在考場尚未開放前，撕開試場封條後進入教室，引發討論。測驗中心表示，事件發生當下，考場人員已在第一時間制止並將該名家長驅離，並完成後續紀錄與通報作業。

統測第2天…數學考題生活化 IG追蹤人數、堰塞湖皆入題

四技二專統測今天是第2天考試，數學科試題結合生活情境和時事，例如影片觀看數、IG追蹤人數、AI估算值、堰塞湖等入題，計算...

統測英文考淡江大橋、霍諾德攀台北101 估難度提升

115年度四技二專統一入學測驗英文科提及淡江大橋的結構、霍諾德赤手攀登台北101，也有技職生熟悉的國際技能競賽，AI、超...

統測國文考情緒勒索、鬼滅之刃 重資訊智商

115年度技專統測共通科目國文，出現情緒勒索、生死議題等試題，甚至也有動漫「鬼滅之刃」，解題團隊估題型中間偏難，側重考驗...

四技二專統測首日查獲零星違規 6名考生通報突發傷病

115學年四技二專統測今天登場，下午場考共同科國文、英文。全國共設有32個考區、66個分區，應試人數6萬5802人。其中，「國文科」缺考3598人，缺考率5.47％；「英文科」缺考3699人，缺考率5.62％，和往年差異不大。另外，今日共接獲6名突發傷病考生通報，即時啟用6間備用試場，確保考生應試權益不受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。