貝樂蒂啦啦隊比賽 澎湖海事奪甲級特優融合教育發光

國立澎湖海事水產職校今天參加「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」，從全國各校激烈競爭中脫穎而出，勇奪高中職組「甲級特優」與「最佳動作技巧獎」，體現融合教育與多元展能成果。

「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」今天在台北市國立中正紀念堂民主大道盛大舉行，吸引來自全國各地優秀隊伍參與，澎湖海事由校長顏嘉禾親率3名老師與7名學子赴台參賽。

顏嘉禾表示，澎湖離島學子們能在來自全國各高中職激烈競賽中，在舞台以整齊穩健動作與充滿自信演出，展現自我，獲得佳績，實屬不易，尤其是每一個動作背後都是不斷努力與堅持的累積，看見離島學子們在舞台上展現永不放棄精神，自信綻放，最令人感動。

澎湖海事指出，學校啦啦隊此次優異表現，不僅展現學生潛能與團隊合作精神，更體現學校長期推動融合教育與多元展能成果；未來將持續推動多元學習與融合教育，透過參與競賽，提供學生更多展能與發光機會，讓學生得以走出教室，在更大舞台上展現自我價值、提升自信與成就感。