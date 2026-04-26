聽新聞
0:00 / 0:00
貝樂蒂啦啦隊比賽 澎湖海事奪甲級特優融合教育發光
國立澎湖海事水產職校今天參加「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」，從全國各校激烈競爭中脫穎而出，勇奪高中職組「甲級特優」與「最佳動作技巧獎」，體現融合教育與多元展能成果。
「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」今天在台北市國立中正紀念堂民主大道盛大舉行，吸引來自全國各地優秀隊伍參與，澎湖海事由校長顏嘉禾親率3名老師與7名學子赴台參賽。
顏嘉禾表示，澎湖離島學子們能在來自全國各高中職激烈競賽中，在舞台以整齊穩健動作與充滿自信演出，展現自我，獲得佳績，實屬不易，尤其是每一個動作背後都是不斷努力與堅持的累積，看見離島學子們在舞台上展現永不放棄精神，自信綻放，最令人感動。
澎湖海事指出，學校啦啦隊此次優異表現，不僅展現學生潛能與團隊合作精神，更體現學校長期推動融合教育與多元展能成果；未來將持續推動多元學習與融合教育，透過參與競賽，提供學生更多展能與發光機會，讓學生得以走出教室，在更大舞台上展現自我價值、提升自信與成就感。
【編輯推薦】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。