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統測管商群試題融入半導體 機械群重實務應用

中央社／ 台北26日電

四技二專統測今天第2天，上午考「專業科目（二）」。全中教分析，商管群試題連結產經脈動，融入半導體產業，「機械群」試題重視製程判斷與應用分析，檢測實務操作與工程應用能力。

115學年四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，上午考科為「專業科目（二）」，全國高級中等學校教育產業工會邀集各縣市教師協助解析試題。

全中教表示，「商業與管理群」專業科目（二）包含會計學與經濟學，會計學考題基本觀念多，題幹易理解，台灣半導體代工製造產業的接單經營模式也融入考題；因應考生就業需求，如49題用匯率換算去計算營業稅額與企業獲利，整份試題難度適中，基本功紮實的考生易得高分。

經濟學部分，全中教提到，命題將理論融入日常與時事，例如產業脈動納入AI伺服器市場、台積電製程與匯率變動、美國關稅等議題，並透過會計與經濟跨領域的題組設計，引導學生從不同專業視角分析同一經濟行為，只要掌握核心基本概念並具備解讀資訊能力，可獲得優異成績。

「電機電子群電機類」專業科目（二）包含電工機械和電工機械實習，全中教指出，基礎題約6成，今年特色在於「數位化驅動控制」的明顯提升，傳統電機控制逐漸轉型為以數位訊號與控制系統為核心，顯示考題已與自動化與半導體設備等現代產業應用高度接軌。

「機械群」專業科目（二）包含機械製造、機械基礎實習、機械製圖實習。

全中教表示，機械製造試題由觀念記憶轉為製程判斷與應用分析，銲接單元是最大亮點，命題轉向實務操作與工程應用能力；機械基礎實習部分，基礎題著重基本觀念與操作原則，鑄造與銲接題重實際經驗與操作理解，具實作經驗者較具優勢；機械製圖實習出現跨章節整合題，顯示命題具整體性與系統性。

半導體 統測

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