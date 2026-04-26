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四技二專統測第2天 缺考率約6％ 累積6人突發傷病

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
四技二專統測進入第二天，圖為學生在休息區複習。記者曾原信／攝影
四技二專統測進入第二天，圖為學生在休息區複習。記者曾原信／攝影

115學年度四技二專統一入學測驗今天進入第二天考試，上午分別進行「專業科目（二）」及「數學」2科測驗。技專校院入學測驗中心表示，四技二專與二技今上午到考情形穩定，各科缺考率約維持在6％左右。

根據統計，「專業科目（二）」應考人數為5萬072人，缺考人數為3405人，缺考率為6.8％，較上學年度減少9人，減幅約0.02％；「數學」科應考人數為6萬5802人，缺考人數為3969人，缺考率為6.03％，較上學年度減少139人，減幅約0.21％。

二技考試也於今天展開首日考試，上午進行第1節「國文」與第2節「英文」兩科測驗，應考人數為5766人，「國文」科缺考人數為355人，缺考率為6.16％，較上學年度減少4人，減幅約0.06％；「英文」科缺考人數為352人，缺考率為6.1％，較上學年度減少4人，減幅約0.06％。

測驗中心表示，截至今天中午，四技二專無通報突發傷病考生，累計兩日共6人，已啟用備用試場6間，妥善因應應試需求；二技方面也無通報突發傷病，皆已順利完成應試。

下午場考試將於13時30分舉行，測驗中心提醒考生，應考前請勿攜帶違規物品，務必關閉手機並置於臨時置物區，並依試務人員指示及規定時間參與應試，以維持良好的試場秩序。

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