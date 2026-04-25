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統測英文考淡江大橋、霍諾德攀台北101 估難度提升

中央社／ 台北25日電
115學年度技專統測25日、26日舉行，上午許多考生前往台北科技大學應考。記者葉信菉／攝影
115學年度技專統測25日、26日舉行，上午許多考生前往台北科技大學應考。記者葉信菉／攝影

115年度四技二專統一入學測驗英文科提及淡江大橋的結構、霍諾德赤手攀登台北101，也有技職生熟悉的國際技能競賽，AI、超級電腦等時下熱門議題，解題團隊估難度較去年略升。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天邀集各縣市教師解題。英文科出現大量的生活、時事題材，例如2024年在法國舉辦的世界技能競賽、電子煙、手機資費方案、歷年颱風分析等，還提到在理工領域有傑出表現的女性，選材非常多元。

全中教團隊指出，單字題難度與往年相似，動詞片語題為歷年較少見的選題；綜合測驗取得高分仍需有相當的文法概念；閱讀測驗題型雖與去年相同，包含3篇圖表題及2篇長文，但用字難度提升，例如超級電腦、經濟作物蘭花等，考生須具備一定單字量，才能順利得分。

全國教師會（全教會）解題團隊提到，第25到28題介紹了淡江大橋的結構，屬單塔不對稱斜張橋，設計還考量了淡水河口的日落美景。這是近期新聞關注的事，與學生生活息息相關。

另外，閱讀測驗考到鼎泰豐在全球市場的成功及品牌策略；非選擇題則提到美國攀岩好手霍諾德（AlexHonnold），僅花91分鐘就成功到達台北101大樓的頂端。

全教會團隊也提到，閱讀測驗第29到30題提到部落格經營的對話，討論資安與隱私保護，提醒學生在數位環境分享資訊時需留意個人隱私。

閱讀測驗第31到32題，要求考生判讀台灣能源供給趨勢，須從複雜的折線圖中提取跨越20年的資訊，相當考驗數據分析與資訊整合能力。

全教會團隊也評估，因試題閱讀與字彙量加大，預估難度較去年提升，考生分數可能較去年下降。

統測 英文科 淡江大橋 霍諾德

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