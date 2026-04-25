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四技二專統測首日查獲零星違規 6名考生通報突發傷病
115學年四技二專統測今天登場，下午場考共同科國文、英文。全國共設有32個考區、66個分區，應試人數6萬5802人。其中，「國文科」缺考3598人，缺考率5.47％；「英文科」缺考3699人，缺考率5.62％，和往年差異不大。另外，今日共接獲6名突發傷病考生通報，即時啟用6間備用試場，確保考生應試權益不受影響。
技專入學測驗中心也表示，今天查獲少數違規，多為攜帶手機進入考場。上述個案已提報試務工作委員會，將依相關規定進行後續處理。除次之外，首日未傳出重大違規。
另外，技專入學測驗中心也指出，各節考試結束30分鐘後，測驗中心已於官方網站（https://www.tcte.edu.tw/）公布當節試題及試題特色說明，供考生及各界參考。
明天是四技二專統測第二天，二技統測也隨之登場，測驗中心提醒考生不可大意，必須時時留意應試規則、考試時間安排。
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