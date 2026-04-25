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統測國文考情緒勒索、鬼滅之刃 重資訊智商

中央社／ 台北25日電

115年度技專統測共通科目國文，出現情緒勒索、生死議題等試題，甚至也有動漫「鬼滅之刃」，解題團隊估題型中間偏難，側重考驗學生「資訊智商」，死背不靈活的考生難拿高分。

全國教師會今天邀集各縣市教師解析統測試題，國文科第11到15題，從黃春明的「死去活來」中粉娘彌留過程，對照劉梓潔的「父後七日」，展現出臨終關懷及生命禮俗的省思，並讓考生解讀不同的敘述觀點。

第16到18題提到「紅樓夢」中趙姨娘和賈探春之間的對話，從趙姨娘的情緒勒索，到賈探春的應對、思考和回擊，扣合現在最流行的社會情緒學習（SEL）議題。

全教會指出，今年國文科整體考點走在知識潮流的前端，引領學子綜觀時事、旁及考古、動漫、法治、多元文化，有承襲也有突破，可說是「華麗登場」。難易度預估和去年差不多。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教） 解題團隊也提到，今年試卷觸及AI（人工智慧）、無人機等，也有將動漫「鬼滅之刃」入題，提及出版社將人氣角色的羽織圖案申請商標註冊，但有部份因不具識別性遭拒絕，又引申到日本大正時期的背景，考驗學生圖文整合識讀。

寫作測驗是「擁有物品的漸進體驗」，全中教指出，題幹有提供功能、感受、象徵、群我、價值等5個面向引導，並明示可從「向度轉換」著手，考生極易取材，屬於中間偏易。但要注意題目明確限制「不可使用真實生物」為題，若考生以植栽、寵物等入題，恐影響評分。

統測 黃春明 紅樓夢 國文科

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