四技二專統測今登場 首日上午1.7萬人應試較去年增

115學年度四技二專統一入學測驗今天登場，第1節考試為專業科目二，包括4個單群類與5個跨群類，技專校院入學測驗中心表示，今天上午試務運作順利、未有重大違規。今天第1節考試共設32個分區試場，應考人數1萬7635人，較上學年度增加353人，增幅2.04%。缺考人數為897人，缺考率5.09%

今天統測上午考試4個單群類包括電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類、外語群英語類；5個跨群類則為電機與電子群、家政群、商管外語群（一）、（三）、（四）。

技專校院入學測驗中心也提醒考生，根據中央氣象署預報，受到東北季風及華南雲雨區東移影響，各地區天氣較涼；中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖有局部短暫陣雨，金門及馬祖為多雲到晴，提醒考生及陪考親友關注氣象資訊，並注意交通與人身安全。

下午場考試將於下午1時30分舉行，科目為共同科目國文科與英文科。有鑒於共同科考生人數眾多，建議考生提早出門確認交通路線及考場位置。

測驗中心將於各節考試結束30分鐘後，於官方網站公布該節次的試題及試題特色說明，提供考生及各界參考。