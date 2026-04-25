統測撞上路跑與遶境！北市封路、台中噪音干擾 考生怒喊：沒人權？

115學年四技二專統一入學測驗將於今、明兩天登場，全台超過7.1萬名考生應試。測驗中心除了提醒考生應試規定外，也提醒26日台北考區附近將有路跑活動，台中考區則適逢旱溪媽祖遶境，建議考生提早出門、預留交通時間，若擔心噪音影響，也可攜帶耳塞備用。但也讓考生不滿發文轟「到底把統測生放哪裡？」

根據財團法人技專校院入學測驗中心基金會統計，今年四技二專報考人數為65,802人，較去年減少509人；二技報考人數為5,766人，較去年減少524人，整體週末應考人數仍超過7.1萬人。測驗中心提醒考生，應試前務必確認准考證與文具是否備妥，考試期間不得攜帶手機、耳機及智慧手環、智慧手錶、智慧眼鏡等各類穿戴式裝置入場。

另外，測驗中心也提醒台北與台中考區考生注意交通狀況。台北市將於26日舉辦「2026國家地理路跑RUN FOR EARTH」，當日清晨起實施交通管制，大安高工周邊仁愛路段預計封閉至上午6時40分，建議考生提早出門以免受影響。

台中則因「旱溪媽祖遶境十八庄」活動，遶境隊伍將於25日駐駕大里區內新庄合歡福德宮，並於26日上午7時起駕往太平區移動，呼籲考生避開周邊路線、提前規劃交通時間，若擔心噪音干擾，也可攜帶耳塞並經監試人員檢查後使用。

對此，有考生不滿在threads上抱怨，「不是，政府到底把統測生放哪裡？統測第二天給我封路是怎樣？怎麼不見學測封路，而且第二天一早就要去欸」，他也無奈表示「好啦，統測生沒人權」。

其他考生也怒回，「這真的太扯了，明明統測也很重要，卻總是被差別待遇」、「三不五時辦路跑，一個月封好幾次，很擾民」、「幸好換考區」，但也有人認為「早上一下而已，根本沒影響」、「學測之所以沒有封路，是因為沒人辦活動啊」。