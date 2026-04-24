技專統測4月25、26日登場 留意避開路跑、媽祖遶境
115學年度技專統測將於25日、26日舉行，預計有7.1萬人應試（含二技），期間有台北「國家地理路跑」、台中「旱溪媽祖遶境十八庄」，建議考生寬估交通時間，避開活動周遭路線。
統一入學測驗（統測）是技術型高中學生升科技大學、技專的重要考試。根據技專校院入學測驗中心彙整，26日台北考區有「2026國家地理路跑」，清晨起在台北市政府、大佳河濱公園周遭沿線有交通管制，建議考生避開。
另外，台中考區也有「旱溪媽祖遶境十八庄」活動，預計25日駐駕大里區「內新庄合歡福德宮」，26日則是往太平區移動，周遭考生也要留意。
測驗中心近日在網站公告「給考生的一封信」，提醒遵守試場規則，其中最常犯的就是將行動通訊裝置（行動電話、耳機、智慧型手環、智慧型手錶或智慧型眼鏡等穿戴式裝置）等物品隨身攜帶或置於抽屜、桌椅或座位旁。
4月底台灣許多地方已經相當炎熱，統測考場全面開放冷氣服務。不過測驗中心提醒，但若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇、繼續考試，考生不能要求更換試場、加分或延長考試時間。
機器運轉可能會有運轉聲，考生對於溫度、聲音感受有所不同，可自行評估攜帶保暖衣物或戴耳塞，但耳塞須先經監試人員同意及檢查後使用。
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