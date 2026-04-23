南亞學院遭爆苛待教職員、副校長爽搭400萬豪車 教育部出手了

高教工會今天踢爆，指南亞技術學院苛刻教職員工，卻讓高層未授課仍坐領高薪，要求學校購買400萬元豪車供其使用。教育部今天回應，已經委請會計師至學校進行財務抽核，確實有公務車派用未符合公務車管理辦法的情形，已立即要求學校檢討並補正程序。

高教工會今天召開記者會指出，位於桃園市中壢區的南亞技術學院遭指控涉及弊案，教師吳國輝以證人身分到調查局作證，隨後便遭校方轉調任職單位、惡意排課甚至逼退。工會也再指出，該校副校長未授課卻月領高薪，要求學校購買400萬元豪車供其使用。

對此，教育部表示，經與學校了解，事件起因是南亞學院近年學生數逐年減少，導致開課時數縮減，學校因此依照教師資績總分順序配排課。

但吳師112學年度第1學期、第2學期及113學年度第1學期之授課時數均為0，該系教評會通過，吳師因基本授課時數鐘點不足，輔導其轉調安置，才啟動校內安置流程。

但教育部也強調，大學應符合法規並保障教師工作權益；如果有違反法規情形，將依法查處。

至於副校長用車一項，教育部也表示，已經委請會計師至學校進行113學年度財務抽核，確實查有公務車派用未符學校公務車管理辦法情形，已立即要求學校檢討並補正程序。

教育部也說，南亞技術學院於114年11月已就校長、副校長等主管公務車使用，依規定完成校內簽核程序，教育部亦於115年3月請學校依規定確實辦理。