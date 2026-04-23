工會質疑南亞學院豪車私用 教部：已要求檢討派車

高教工會今天召開記者會，指南亞技術學院一方面剝削教職員，一方面卻買豪車供副校長私用。教育部表示，將依法查處、保障教師工作權益；公務車未符派用，已要求學校檢討。

高教工會今天召開記者會，指位於桃園市中壢區的南亞技術學院曾有弊案，教師吳國輝以證人身分到調查局作證，隨後便遭校方轉調任職單位、惡意排課，甚至逼退。

對此，南亞學院校方稍早回應，稱已竭盡所能協助吳師，但專業、行政能力無法銜接，只能依現有法規資遣。

教育部今天傍晚回應中央社指出，經與學校了解，事件起因是南亞學院學生數逐年減少，導致開課時數縮減，學校因此依照教師資績總分順序配排課。吳國輝有2學期因資績較差，排課數為0，因此於民國113年經教評會通過，啟動校內安置流程。

教育部強調，大學應符合法規並保障教師工作權益，如有違反法規情形，將依法查處。

另外，高教工會今天也質疑，南亞學院將「專技教師」名額作為酬庸工具，聘任不合資格的特定人士擔任高薪主管。並指副校長要求學校購買超過新台幣400萬元的豪華轎車供私人使用。

教育部表示，依「大學法施行細則」第5條規定，大學副校長可契約進用校外人士。這項規定背後的原因，是讓副校長要協助推動校外關係、募款，因此賦予引進未具教師資格外部專業人才的彈性。

至於豪車私用爭議，教育部於113學年度曾委託會計師到校財務抽核，確實查到公務車派用未符規定的情形，已立即要求學校檢討並補正程序。南亞學院後續就校長、副校長等主管公務車使用，依規定完成校內簽核程序，教育部於115年3月發函，請學校之後也都要依規定確實辦理。