傳統刺繡XAI科技 台南應用科大刺繡中心展出到26日

台南應用科大全球刺繡研究發展中心師生在台北藝術教育館舉辦「生成式AI刺繡圖像創作導入刺繡應用設計」成果展。聚焦傳統刺繡工藝與數位科技的跨域整合，將展出到26日。

主辦單位表示，展覽配合「實作場域精進計畫、課程精進計畫」舉辦，8位學生3位指導老師參與，展出12件刺繡作品涵蓋珠寶刺繡、法式刺繡、歐洲刺繡及俄羅斯刺繡等多元技法，呈現不同文化與工藝風格的融合。

刺繡中心表示，創作過程結合AI構圖進行前期發想，並轉化為手工刺繡作品。每件作品在構圖、材質與技法上各具特色，透過細膩針法展現線條與層次，呈現刺繡由平面延伸至半立體的多樣表現。整體製作約一個月，從構圖設計到試繡與完成，都經反覆調整與細部修整，展現工藝與數位結合的創作過程。

校方表示，展覽呈現生成式AI技術導入教學與創作具體成果，展現工藝教育跨領域結合科技應用的嶄新可能。

刺繡中心主任林妙姿說，展出作品由盧亨如老師帶領學生完成，結合AI設計與刺繡創作，透過課程引導學生從設計發想、AI圖像轉化至實際刺繡製作，培養跨域整合能力與創新思維，並深化學生對傳統工藝的理解與應用，體現新世代工藝教育的發展方向。

台北藝術教育館每日上午9時至下午5時開放參觀。

台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供

台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供

台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供