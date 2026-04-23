快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

傳統刺繡XAI科技 台南應用科大刺繡中心展出到26日

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供
台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供

台南應用科大全球刺繡研究發展中心師生在台北藝術教育館舉辦「生成式AI刺繡圖像創作導入刺繡應用設計」成果展。聚焦傳統刺繡工藝與數位科技的跨域整合，將展出到26日。

主辦單位表示，展覽配合「實作場域精進計畫、課程精進計畫」舉辦，8位學生3位指導老師參與，展出12件刺繡作品涵蓋珠寶刺繡、法式刺繡、歐洲刺繡及俄羅斯刺繡等多元技法，呈現不同文化與工藝風格的融合。

刺繡中心表示，創作過程結合AI構圖進行前期發想，並轉化為手工刺繡作品。每件作品在構圖、材質與技法上各具特色，透過細膩針法展現線條與層次，呈現刺繡由平面延伸至半立體的多樣表現。整體製作約一個月，從構圖設計到試繡與完成，都經反覆調整與細部修整，展現工藝與數位結合的創作過程。

校方表示，展覽呈現生成式AI技術導入教學與創作具體成果，展現工藝教育跨領域結合科技應用的嶄新可能。

刺繡中心主任林妙姿說，展出作品由盧亨如老師帶領學生完成，結合AI設計與刺繡創作，透過課程引導學生從設計發想、AI圖像轉化至實際刺繡製作，培養跨域整合能力與創新思維，並深化學生對傳統工藝的理解與應用，體現新世代工藝教育的發展方向。

台北藝術教育館每日上午9時至下午5時開放參觀。

台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供
台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供

台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供
台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供

台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供
台南應用科大刺繡中心在台北舉辦AI圖像應用刺繡創作展。圖／校方提供

教育 歐洲 俄羅斯 AI

相關新聞

南亞技術學院涉弊案…教師作證遭逼退 教團籲停止霸凌

南亞技術學院日前欲資遣教師吳國輝，但資遣案遭教育部二度駁回。高教工會今天召開記者會指出，南亞技術學院持續霸凌教師，吳師以證人身份到調查局作證，便遭校方轉調任職單位、惡意排課，要求南亞技術學院停止霸凌教師，教育部更應積極介入加強私校監管，撤換不適任校長、主管與董事會。

路跑活動2度撞期統測挨批！北市府揭時間順序：核定時統測日期未定

技高生升學最大考試四技二專統一入學測驗將於周末登場，但全國教師工會總聯合會今指控北市府連兩年核准大型路跑於統測期間舉辦，嚴重侵害考生應試權益。市府體育局表示，去年6月就已核定，當時也尚未發布統測日期，會請主辦單位彈性管制。主辦單位也表示，將採彈性交管，部分路段也會提早解除管制，避免影響考生權益。

路跑二度撞期統測 全教總批北市府：無視技高生權益

技高生升學最大考試四技二專統一入學測驗將於周末登場，但全國教師工會總聯合會今天表示，今年北市府二度於統測期間核准舉辦路跑，主辦單位與台北市政府「知錯不改」，路線緊鄰考場周邊，導致交通必須管制，加上可能引起相關干擾，此舉完全無視技高生的權益，嚴重侵害考生應試權益。

校園新鮮事／考前求順利！清朝吳秀才古墓 守護屏東高工學子

屏東高工校內有座清朝咸豐年間古墓，十五年前由藝術家校友林壽山創作「應手從心．作育英才」石雕，將古墓與公共藝術結合，學校辦活動或學生參加大考前都會在秀才古墓前拜拜，祈求平安順利，成為另類傳統。

崑山科大61年校慶 以音樂會紀念創辦人李正合一生對教育的奉獻

崑山科技大學今天舉辦創校61周年校慶大會、創辦人李正合先生百歲冥誕「正合時宜．樂動六一」紀念音樂會，感念他一生對教育的奉獻。

嶺東科大智慧科技學院跨校聯手奪金 展現衛星防災實力

嶺東科技大學智慧科技學院領軍的跨校團隊，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中脫穎而出，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」勇奪最高榮譽金獎，展現技職體系跨域整合與實作導向的堅強實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。