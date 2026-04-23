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南亞技術學院涉弊案…教師作證遭逼退 教團籲停止霸凌

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會今天召開記者會指出，吳師以證人身份到調查局作證，便遭校方轉調任職單位、惡意排課，要求南亞技術學院停止霸凌教師，教育部更應積極介入加強私校監管。記者許維寧／攝影
高教工會今天召開記者會指出，吳師以證人身份到調查局作證，便遭校方轉調任職單位、惡意排課，要求南亞技術學院停止霸凌教師，教育部更應積極介入加強私校監管。記者許維寧／攝影

南亞技術學院日前欲資遣教師吳國輝，但資遣案遭教育部二度駁回。高教工會今天召開記者會指出，南亞技術學院持續霸凌教師，吳師以證人身份到調查局作證，便遭校方轉調任職單位、惡意排課，要求南亞技術學院停止霸凌教師，教育部更應積極介入加強私校監管，撤換不適任校長、主管與董事會。

高教工會組訓部主任張志綸表示，南亞除了日前已曝光的營區專班弊案外，吳師近日也接獲校內教職員指出，得知南亞仍有其他弊案，於去年8月以證人身份到調查局作證，揭露南亞以專技人員為酬庸手段，讓專技講師可直升專技教授，違反教育部法規；又如副校長未授課卻月領高薪，要求學校購買400萬元豪車供其使用，高層揮霍，但南亞教職員已經10年拿不到年終獎金，學術研究加給20年未調整。

張志綸說，吳師作證卻引來校方報復，再次強迫吳師轉調單位，由任職的通識中心轉調到休閒管理系。而事實上，吳師在民國111年時就曾經被校方派往休餐系「支援」，次年就以無課可排為理由欲進行違法資遣，該資遣案也二度遭教育部駁回。

張志綸說，校方至今仍拒絕讓吳師歸建通識中心，甚至稱通識中心已經不存在，但經查學校網站仍可見通識中心編制，教育部網站亦可查詢到南亞通識中心下有20名兼任教師。

教師吳國輝則說，也曾有教師因不滿學校作為就被整肅，「我不是個案」，自擔任證人後，被強迫每周到校6天，或安排於假日上課，平日更有從上午8點一路到晚上10點的工作時段，一周只有一天能休息，每周在校時間超過40小時，且未發給加班費或補休。南亞營區在職專班已遭到懲處，「那自願參與的教職員怎麼沒被懲處？」學校弊案連連卻能招收境外生，要求教育部嚴格把關、法務部嚴加審查。

南亞技術學院前校長王宇傑表示，學校營區專班已被施以減班、扣減獎補助款等行政處分，但犯事者都沒受到處分，「難道是有特權就沒事？」

張志綸說，不少私校在大學自治的保護傘下無法無天，但大學自治，是規範國家不得介入講學等自由，並非私校可不受人民監督、可為所欲為。近年政府提升高等教育資源，學生學雜費也有相當比例由國家支出，但既然投入的資源變多，也呼籲政府應該加強對私校的監管。

高教 教育部 調查局

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