路跑活動2度撞期統測挨批！北市府揭時間順序：核定時統測日期未定

技高生升學最大考試四技二專統一入學測驗將於周末登場，但全國教師工會總聯合會今指控北市府連兩年核准大型路跑於統測期間舉辦，嚴重侵害考生應試權益。市府體育局表示，去年6月就已核定，當時也尚未發布統測日期，會請主辦單位彈性管制。主辦單位也表示，將採彈性交管，部分路段也會提早解除管制，避免影響考生權益。

根據交通管制路線，當天包含仁愛路、市府路、建國高架、新生高架、濱江街、北安路、明水路、樂群一路、大直橋等路段皆有分階段管制，但由於當天適逢統測，全教總指出，去年就已呼籲政府與民間單位在辦理大型體育活動時，應主動避開重大升學考試，但北市府未將去年教訓放在心上，再度核准大型路跑在統測考場周圍舉行，簡直視技高生的前途如草芥。

體育局說，去年6月即已核定公告，當時測驗中心尚未發布統測日期，已要求周日路跑活動交管措施主辦單位需提前加強宣導，加派人力提供考生彈性交管點放服務，並盡早解除交通管制，不可影響學生統測權益。

主辦單位也在官網發布公告，為協助考生將採取彈性交管遇交通管制只要口頭告知，現場工作人員即會協助開路，包含大安高工周邊復興南路至市府段，將於6時40分提前解除管制，仁愛路全線也預計在上午7時全面恢復通行，確保考生優先，也建議考生可以搭捷運前往考場，避免受到晨間車流與局部撤場影響。

根據交通管制路線，當天包含仁愛路、市府路、建國高架、新生高架、濱江街、北安路、明水路、樂群一路、大直橋等路段皆有分階段管制。圖／主辦單位提供

根據交通管制路線，當天包含仁愛路、市府路、建國高架、新生高架、濱江街、北安路、明水路、樂群一路、大直橋等路段皆有分階段管制。圖／主辦單位提供

主辦單位也在官網發布公告，為協助考生將採取彈性交管遇交通管制只要口頭告知，現場工作人員即會協助開路，包含大安高工周邊復興南路至市府段，將於6時40分提前解除管制，仁愛路全線也預計在上午7時全面恢復通行。圖／主辦單位提供