路跑二度撞期統測 全教總批北市府：無視技高生權益
技高生升學最大考試四技二專統一入學測驗將於周末登場，但全國教師工會總聯合會今天表示，今年北市府二度於統測期間核准舉辦路跑，主辦單位與台北市政府「知錯不改」，路線緊鄰考場周邊，導致交通必須管制，加上可能引起相關干擾，此舉完全無視技高生的權益，嚴重侵害考生應試權益。
全教總表示，去年就呼籲政府與民間單位在辦理大型體育活動時，應主動避開重大升學考試，確保周邊交通順暢與環境安寧。遺憾的是，台北市政府顯然未將去年教訓放在心上，再度核准大型路跑在統測考場周圍舉行，簡直視技高生的前途如草芥。
全教總高中職主委巫彰玫表示，路跑活動管制時間與學生前往考場、考試時間重疊，因路跑動員的人潮與交通管制會導致許多考生家長車輛受阻，甚至耽誤入場考試時間，嚴重影響考生。而路跑沿線的喧鬧聲、擴音器音量，即便考場關閉門窗仍有可能聽到，「難道台北市政府就是這樣對待技高學生？」
巫彰玫也指出，北市去年同樣放行路跑活動與統測撞期，今年是二度再犯。因應路跑，屆時北市有數條公車要改道，一般家長、學生可能不會注意，屆時可能出發了才發現要繞遠路或等不到車。又路跑主辦單位都需要台北市政府核准，很顯然地，北市府是完全沒有注意也不在意統測時間跟學生權益，「如果是學測、會考早就被罵翻。」
全教總訴求，主辦單位及台北市政府應針對本次規劃不周，造成考生的干擾正式致歉；台北市政府應立即要求體育局、交通局、教育局或其他相關單位建立跨局處審核機制，往後所有核發路跑或大型集會許可證時，必須強制比對當年度重大考試時程，凡涉及考場周邊區域不准辦理。
全教總也呼籲民間單位，策劃活動時應展現對教育的基本尊重。技職學生權益不容被踩在腳下，政府應正視此問題，還給技高考生安靜、公平、有序的考場環境。
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