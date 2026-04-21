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新北教育局攜手亞洲技能組織、勞動部 打造國中直通國手培育鏈

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
從國中開始培養技能，新北市今舉辦「不只是競賽－國中技藝競賽邁向世界技能的關鍵起點研討會」，邀集逾百位國高中職教師與技藝競賽專業評審共同參與。圖／新北市教育局提供
從國中開始培養技能，新北市今舉辦「不只是競賽－國中技藝競賽邁向世界技能的關鍵起點研討會」，邀集逾百位國高中職教師與技藝競賽專業評審共同參與。圖／新北市教育局提供

從國中開始培養技能，新北市今舉辦「不只是競賽－國中技藝競賽邁向世界技能的關鍵起點研討會」，邀集逾百位國高中職教師與技藝競賽專業評審共同參與，並攜手亞洲技能組織及勞動部共同啟動「國中到國際賽」的頂尖技能培育鏈，為學生建立從校園直通國手的培育路徑。

教育局長張明文表示，國中技藝教育不只是生涯探索，更是培養專業技能、累積實作能力的重要起點。透過本次研討會與產官學交流，讓技職教育從國中扎根，逐步銜接全國與國際競賽，也感謝13職群評審學校長期投入，共同為孩子打造發揮天賦的舞台。他指出，只要從國中階段扎實培力，學生就有機會一步步站上全國，甚至國際舞台。

新北近年技職教育成果亮眼。在114學年度全國技藝競賽中勇奪50座金手獎、82項優勝，金手數居全國第一；2025年第55屆全國技能競賽青少年組拿下2金、4銀、4銅等32項獎項，已連續4年蟬聯全國第一；青年組也榮獲7金、5銀、5銅，共40人獲獎；在亞洲技能競賽中，更培育6位國手勇奪5金1銀，寫下全國最佳成績，展現從在地培育到國際競賽的完整實力。

勞動部前次長、現任亞洲技能組織副會長林三貴指出，許多金牌國手的技能啟蒙都始於國中階段，若能提早與國際競賽接軌，將有助學生掌握產業趨勢、提升競爭力。勞動部勞動力發展署技能檢定中心楊國聖主任也表示，自2020年起已將青少年組13職類正式納入全國技能競賽及分區賽，並建立國中技藝競賽前三名選手推薦參賽機制，讓具潛力學生更早進入技能培訓體系。

教育局表示，技藝教育有助於學生提早找到興趣與優勢，表現優異者可透過「技優甄審」及「特色招生」等多元管道升讀理想高中職。新北各國中皆設有技藝班，4至5月開放報名且全額免費，提供學生安心探索與培力的機會。未來將持續攜手中央及產業資源，強化培訓支持，讓更多孩子從新北出發，以技能走向世界。

勞動部 教育局 技職教育

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