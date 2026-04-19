新北英文菁英盃2500人參與 跨域競技展現專業語言力

語言不只是溝通工具，更是連結專業與走向世界的關鍵能力。新北市教育局在三重商工辦「英文菁英盃」競賽，聚焦「專業英文、職場情境、數據評測」三大核心設計，吸引超過2500名國小至大學生參與，是全國學制跨度最廣、參與規模具指標性的英語賽事。

新北教育局指出，面對AI時代產業環境快速變化，教育已從單一知識學習，轉向強調跨域整合與實務應用能力。競賽以「以賽促學、以賽促用」為核心，結合專業情境與語言應用，全面涵蓋聽、說、讀、寫能力，讓學生在模擬職場環境中強化實務運用，培養可即時銜接產業需求的專業語言力。

林口國中校長劉銘恩長期投入教育創新，他帶領團隊從首屆便參與競賽，逐步建構「用英語學專業」學習氛圍，帶動非英語科教師跨域參與；結合林口高中及林口教育基金會資源，向下延伸至國小中年級，形成區域學習網絡，強化學生跨學段銜接與實務能力培養。

樟樹國際實中校長林浩吉今年也以身作則首度參賽，他表示，透過精確的專業英文評量機制，即時掌握學習弱點並獲得回饋，有助提升學習動機，讓語言真正落實於生活與專業應用。

三重商工板金科學生沈哲佑分享，透過參與機械職類競賽，逐步掌握材料、工具及工法等專業英文術語，已能閱讀國際技術影片與原文說明書，提升專業判讀能力與職涯信心。

「英文菁英盃」延續12年來累計超過2萬人次參與，報名規模持續成長，教育局說，「專業語言力」成為學生學習的重要能力，將持續整合雙語師資培育、課程深化、競賽機制及國際資源，鼓勵學生把語言用在真實情境中，累積帶得走、用得上的能力。

在AI時代，有專業語言力是新時代人才重要的雙引擎能力。圖／新北市教育局提供

三重商工板金科學生沈哲佑透過參與機械職類競賽，逐步掌握材料、工具及工法等專業英語、提升英語實用技能。圖／新北市教育局提供