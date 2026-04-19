聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／考前求順利！清朝吳秀才古墓 守護屏東高工學子

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東高工校內有座清朝秀才古墓，學生大考前會來拜拜，祈求平安順利。記者劉星君／攝影
屏東高工校內有座清朝秀才古墓，學生大考前會來拜拜，祈求平安順利。記者劉星君／攝影

屏東高工校內有座清朝咸豐年間古墓，十五年前由藝術家校友林壽山創作「應手從心．作育英才」石雕，將古墓與公共藝術結合，學校辦活動或學生參加大考前都會在秀才古墓前拜拜，祈求平安順利，成為另類傳統。

學校設立時古墓就存在，墓碑寫著咸豐年間廈門浯嶼秀才吳會一，平時有學生打掃，特殊日子會整理，也有教職員初一、十五買鮮花素果祭拜。

十五年前學校擲筊獲吳秀才同意，將古墓結合公共藝術呈現，創作者是屏工校友、藝術家林壽山。他用五行概念，以「應手從心．作育英才」為創作主軸，以白色大理石雕刻，傳達初進學校的新生像雛鳥，經培育後飛往寬廣世界。工科職校在五行屬「金」，石頭屬「土」，土能生金，這件作品即希望學校永續傳承。

化工科二年級學生蔡睿文說，這座古墓就像學校守護神，與公共藝術結合，展現另種美學。電子科二年級林庚昱說，一開始經過時只當成藝術品，加入童軍社辦迎新活動前來拜拜，才知道原來是座古墓。

古墓年代久遠，與屏工共存，久之也成學生心靈寄託，清明節中元節都來拜拜，高三學生統測前更集合到古墓前，祈求吳秀才保佑考試順利。

廈門 公共藝術 屏東 清明節 中元節

延伸閱讀

祭祖也能添財旺運！命理師分享清明必做3事：不只是掃墓

校園新鮮事／屏科大3生創蜜棗品牌

野豬闖墓地吃清明節祭品！網友籲勿留祭品 憂積功德變殺生

清明掃墓懶人包…時間重點一次看！「4生肖」早去早回、別吃供品

相關新聞

校園新鮮事／考前求順利！清朝吳秀才古墓 守護屏東高工學子

屏東高工校內有座清朝咸豐年間古墓，十五年前由藝術家校友林壽山創作「應手從心．作育英才」石雕，將古墓與公共藝術結合，學校辦活動或學生參加大考前都會在秀才古墓前拜拜，祈求平安順利，成為另類傳統。

崑山科大61年校慶 以音樂會紀念創辦人李正合一生對教育的奉獻

崑山科技大學今天舉辦創校61周年校慶大會、創辦人李正合先生百歲冥誕「正合時宜．樂動六一」紀念音樂會，感念他一生對教育的奉獻。

嶺東科大智慧科技學院跨校聯手奪金 展現衛星防災實力

嶺東科技大學智慧科技學院領軍的跨校團隊，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中脫穎而出，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」勇奪最高榮譽金獎，展現技職體系跨域整合與實作導向的堅強實力。

四技二專甄選入學提供3.4萬名額 今起受理資格審查

技專招聯會今天表示，115學年度四技二專甄選入學一般組共119校2637個系科組、學程參與，提供3萬4615個招生名額。四技二專甄選入學即日起至4月29日，受理報名資格及身分審查作業，應屆畢業生由就讀學校統一集體登錄及繳寄資料；非應屆畢業生則個別網路登錄並繳寄。

當代傳奇劇場走進明新科大 激盪跨文化戲劇想像

為豐富人文與設計學院同學對藝文活動的認識與賞析，明新科技大學多媒體與遊戲發展系特別邀請成團40周年的「當代傳奇劇場」走入課堂，分享創團代表作「慾望城國」的創作緣起，並介紹傳統京劇唱、唸、做、打的基本功。

技職出頭天！北市擴大辦國際技能競賽 蔣萬安：讓人才被世界看見

2026北市第2屆首都盃國際技能競賽5月26日至28日將在松山工農舉行，為全國唯一地方政府主辦的國際級技能競賽，市長蔣萬安今出席啟動儀式。蔣表示，今年首都盃規模擴大，選手從9國增至15國，也從43位提高到62位。獎金也提高金牌有24萬元、銀牌12萬元、銅牌8萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。