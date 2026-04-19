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校園新鮮事／考前求順利！清朝吳秀才古墓 守護屏東高工學子
屏東高工校內有座清朝咸豐年間古墓，十五年前由藝術家校友林壽山創作「應手從心．作育英才」石雕，將古墓與公共藝術結合，學校辦活動或學生參加大考前都會在秀才古墓前拜拜，祈求平安順利，成為另類傳統。
學校設立時古墓就存在，墓碑寫著咸豐年間廈門浯嶼秀才吳會一，平時有學生打掃，特殊日子會整理，也有教職員初一、十五買鮮花素果祭拜。
十五年前學校擲筊獲吳秀才同意，將古墓結合公共藝術呈現，創作者是屏工校友、藝術家林壽山。他用五行概念，以「應手從心．作育英才」為創作主軸，以白色大理石雕刻，傳達初進學校的新生像雛鳥，經培育後飛往寬廣世界。工科職校在五行屬「金」，石頭屬「土」，土能生金，這件作品即希望學校永續傳承。
化工科二年級學生蔡睿文說，這座古墓就像學校守護神，與公共藝術結合，展現另種美學。電子科二年級林庚昱說，一開始經過時只當成藝術品，加入童軍社辦迎新活動前來拜拜，才知道原來是座古墓。
古墓年代久遠，與屏工共存，久之也成學生心靈寄託，清明節、中元節都來拜拜，高三學生統測前更集合到古墓前，祈求吳秀才保佑考試順利。
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