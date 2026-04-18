崑山科大61年校慶 以音樂會紀念創辦人李正合一生對教育的奉獻

崑山科技大學今天舉辦創校61周年校慶大會、創辦人李正合先生百歲冥誕「正合時宜．樂動六一」紀念音樂會，感念他一生對教育的奉獻。

典禮中校長李天祥頒授「名譽博士學位」給奇美食品董事長宋光夫，表彰在產業科技化、國際外交及產學合作領域卓越貢獻，總統府資政沈榮津見證。

宋光夫曾兩度獲總統聘任「無任所大使」。校方稱讚他將科技思維導入食品製造，以一絲不苟的嚴謹態度帶領台灣水餃大軍進軍歐洲波蘭，展現強大的「暖食力」。

崑山科大與奇美食品長期維持良好互動，雙方在人才培育及產學合作已有穩固基礎，近年更積極配合推動新南向與菲律賓國際專班，提供學生實務學習機會，促進學用接軌，對校務發展與學生國際競爭力具正面效益。

校方今也聘宋光夫博士為該校首屆「食品安全與經營管理研究所」榮譽講座教授，期盼藉其實務經驗引領學子接軌國際產業脈動。

校長李天祥表示，崑山科大創校61年來始終與時代共振，繼貝里斯總理布里仙紐、日本氫能專家清水俊克，宋光夫董事長是校史首位台籍名譽博士，展現校方對產業先進的敬意。

他說，崑大不僅高教深耕補助受益度全國私立科大第一，入榜「全球前2%頂尖科學家」人數更連續五年領先全國私校，並建置17間類產線工廠，包含南部首座電動車研發基地。將持續深化產學連結，讓畢業生蟬聯企業首選。

校方表示，校慶主題「正合時宜」取創辦人李正合名諱，象徵其一甲子前洞察時代需求、深耕教育初心，百年後依然契合社會脈動；「樂動六一」則代表學校跨越數個世代的旺盛生命力。校方邀請「南台灣交響樂團」演繹跨越世代的生命樂章，該團執行總監盧戎秀是電子系傑出校友。台南市東區復興國小弦樂團共同參與演出，透過音符緬懷教育先行者的遠見。

校慶大會現場宣讀總統賀電，頒發資深教職員工獎。校園則辦「相聚逢時－系友回娘家活動」及熱鬧的園遊會，眾多校友返校共襄盛舉。

崑山科大61年校慶，交響樂致敬創辦人、頒宋光夫名譽博士。圖／校方提供

崑山科大61年校慶，交響樂致敬創辦人、頒宋光夫名譽博士。圖／校方提供

崑山科大61年校慶，交響樂致敬創辦人、頒宋光夫名譽博士。圖／校方提供