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嶺東科大智慧科技學院跨校聯手奪金 展現衛星防災實力

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科技大學智慧科技學院領軍的跨校團隊，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中勇奪最高榮譽金獎。圖/嶺東科技大學提供
嶺東科技大學智慧科技學院領軍的跨校團隊，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中勇奪最高榮譽金獎。圖/嶺東科技大學提供

嶺東科技大學智慧科技學院領軍的跨校團隊，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中脫穎而出，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」勇奪最高榮譽金獎，展現技職體系跨域整合與實作導向的堅強實力。

由嶺東科技大學智慧科技學院教授陳志明帶領資訊管理系學生，攜手台灣科技大學與雲林科技大學全國技能競賽前國手學生組成「星星月亮地球聯隊」。團隊歷經多次野外實測與系統優化，成功克服山區「無道路、無電力、無訊號」的環境限制，打造出具高度穩定性與即時傳輸能力的防災系統。

「天際哨兵」系統整合無人機精準空投與多軌道衛星通訊技術，可將感測設備快速部署至高風險區域，透過AI邊緣運算進行即時數據分析，即便在地面通訊中斷的情況下，仍能將關鍵災情資訊回傳，顯著提升防災應變效率。此一創新成果不僅回應國家通訊韌性政策，更具備高度實務應用與產業發展潛力。

賽後成果展中，該系統的實機展示與數據成果吸引眾多產官學界關注。陳志明表示，此次獲獎不僅是對團隊研發實力的肯定，也證明技職教育在解決真實社會問題上的關鍵價值。未來團隊將持續優化系統，朝向國際應用發展，期望成為台灣科技參與全球防災合作的重要力量。

嶺東科技大學智慧科技學院領軍的跨校團隊，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中勇奪最高榮譽金獎。圖/嶺東科技大學提供
嶺東科技大學智慧科技學院領軍的跨校團隊，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中勇奪最高榮譽金獎。圖/嶺東科技大學提供

團隊 衛星 數位發展部 無人機

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