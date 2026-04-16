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明志科大辦泰山鼓藝大賽 盼深化在地文化傳承

中央社／ 新北16日電
明志科技大學日前舉辦泰山鼓藝大賽，展現深化在地文化傳承成果。圖／明志科大提供（中央社）
明志科技大學日前舉辦泰山鼓藝大賽，展現深化在地文化傳承成果。圖／明志科大提供（中央社）

明志科技大學表示，為深化在地文化傳承，日前舉辦「泰山鼓藝大賽」，透過跨域合作，打造兼具文化傳承與社區共學的交流平台，展現連結在地、促進文化永續的具體成果。

明志科大今天發布新聞稿表示，結合中華鼓藝協會及南亞科技公司等單位，於11、12日舉辦「泰山鼓藝大賽」，共吸引來自全國48支隊伍、近700人報名參賽，充分展現鼓藝文化跨世代傳承的多元樣貌。

明志科大表示，各隊伍在舞台上展現節奏張力與創意編排，不僅延續傳統技藝，也融入現代元素，讓鼓藝展現嶄新風貌。

此外，明志科大校長劉祖華表示，學校長期致力於以教育連結在地，透過社區共學模式，推動文化永續，讓師生與居民在參與中認識台灣傳統鼓藝的文化底蘊，進而培養文化自信與在地認同。

泰山 科大

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