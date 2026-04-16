校友捐1200萬元AI設備 助北科大提升教研能量
台北科技大學傑出校友張孫堆捐贈市值1200萬元的AI通訊管理系統，這套系統結合AI語音辨識與智慧回撥機制，大幅提升通訊效率並降低成本，協助北科大提升AI教學與研究能量。
台北科技大學發布新聞稿指出，今天舉行「AI通訊管理系統暨AI算力中心籌辦準備金捐贈儀式」，由上金投資股份有限公司董事長張孫堆捐贈市值新台幣1200萬元的AI通訊管理系統，並提供50萬元作為AI算力中心籌設準備金。
北科大校長任貽均表示，面對生成式AI快速發展，北科大研發「Chat Taipei Tech AI應用平台」，在教學導入AI助教與智慧學習系統，研究上發展自主模型與高效能運算環境；校務服務導入AI優化行政流程；透過產學合作，協助企業AI導入與人才培訓，推動產業升級。
任貽均提到，「Chat Taipei Tech AI應用平台」是由北科大自主研發建置，結合學校既有的智慧製造、物聯網、雲端運算與資料分析等基礎，建構完整AI發展藍圖，不僅是全國首創，更象徵北科大從AI使用者，進而成為AI建構者與實踐者。
北科大表示，張孫堆為北科大傑出校友，長年深耕電信通訊產業，對台灣行動通訊發展貢獻卓著，近年更積極布局5G與智慧能源領域。
張孫堆此次捐贈北科大的AI通訊管理系統，導入AiTalk IP PBX技術，整合分機、行動APP與外線功能，並結合AI語音辨識與智慧回撥機制，大幅提升通訊效率並降低成本；系統還具備高可靠度備援設計，並支援報修與查詢等智慧服務。
北科大指出，該系統具高度擴充與整合能力，將成為新一代智慧校園通訊基礎，未來也可作為推動智慧校園的重要示範；校方將持續深化AI技術研發與國際合作，打造跨校、跨產業的AI應用生態系，朝國際一流AI應用科技重鎮邁進。
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