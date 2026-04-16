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四技二專甄選入學提供3.4萬名額 今起受理資格審查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技專校院招生委員會聯合會於2025年6月2日早上10點起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片
技專校院招生委員會聯合會於2025年6月2日早上10點起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果。圖為今年四技二專統測。圖／本報資料照片

技專招聯會今天表示，115學年度四技二專甄選入學一般組共119校2637個系科組、學程參與，提供3萬4615個招生名額。四技二專甄選入學即日起至4月29日，受理報名資格及身分審查作業，應屆畢業生由就讀學校統一集體登錄及繳寄資料；非應屆畢業生則個別網路登錄並繳寄。

技專招聯會表示，四技二專甄選入學於4月16日至29日期間，受理報名資格及身分審查；考生第1階段報名至多申請6個校系組志願，報名資格與身分審查費為200元，每個校系科組、學程申請費100元；低收入戶免報名費，中低收入戶報名費可減免60%。

技專招聯會也說，招生參採考生就高中階段學習歷程資料，作為第二階段指定項目甄試備審資料審查。學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」，於第二階段報名時以網路上傳學習歷程備審資料，至所報名之校系科組、學程審查。

其中課程學習成果及多元表現，具備中央資料庫學習歷程檔案考生，可經由勾選後提供至申請的校系科組審查；不具有中央資料庫的學生，第二階段學習歷程備審資料一律上傳PDF檔案繳交。

通過「報名資格及身分審查」考生，於5月15日起至5月22日進行第一階段報名，每名考生至多報名6個校系科組、學程，通過「第一階段統一入學測驗成績篩選」後，即可符合該校系科組、學程「第二階段指定項目甄試」報名資格。

115學年四技二專甄選入學一般組有119校參與招生，提供3萬4615個名額；青年儲蓄帳戶組則提供參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案的考生報名，20校計提供155個名額。又為了提供經濟不利學生就讀國立學校的機會，教育部核准招收低收或中低收入戶身分考生的名額，四技二專甄選入學管道有14所國立學校，計提供459個名額。

教育部

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