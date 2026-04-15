當代傳奇劇場走進明新科大 激盪跨文化戲劇想像

為豐富人文與設計學院同學對藝文活動的認識與賞析，明新科技大學多媒體與遊戲發展系特別邀請成團40周年的「當代傳奇劇場」走入課堂，分享創團代表作「慾望城國」的創作緣起，並介紹傳統京劇唱、唸、做、打的基本功。

人文與設計學院院長趙子嘉、大學主修戲劇的副教授張齊軒，全程陪同多媒體系同學與「當代傳奇劇場」演員交流，從傳統京劇融入西方經典文本、致力顛覆東西方舞台語彙既有框架的劇團創作特色，談到自幼練功、吊嗓的甘苦歷程，以及獲得國際藝文界高度肯定的成就感，現場掌聲與笑聲不斷，也讓同學們發現藝文講座原來也能如此生動有趣、吸睛圈粉。

此次為宣傳即將於本周末在新竹演出的「慾望城國」，由青年世代演員親自蒞校分享創作與表演歷程，並於現場演繹毯子功、成天蹬三起三落、鷂子翻身等高難度身段，動作紮實、俐落矯健，讓同學宛如置身劇院之中。透過近距離交流，同學得以深入認識表演背後的身體訓練，以及東西方藝術融合的劇場創作魅力，現場互動氣氛熱絡。

「慾望城國」傳承版改編自莎士比亞「馬克白」，透過京劇表演身段與當代表演語彙的融合，呈現人性與慾望之間的張力，也讓莎士比亞經典作品展現嶄新詮釋。此次於明新科大舉辦的藝文講座，由師承吳興國的興傳奇青年劇場團長朱柏澄，以及師承魏海敏的演員黃若琳共同分享。

作為承接吳興國與魏海敏藝術脈絡的青年世代，兩人除展現紮實的表演基礎外，也分享在跨文化劇場中的學習、思考與轉化經驗。從舞台基本功訓練到角色情感詮釋，讓學生更貼近劇場創作的實際面貌。

趙子嘉表示，交流讓人非常感動！年輕演員承接當代傳奇劇場的精神，將京劇表演藝術與「馬克白」的人性深度結合，展現跨文化的生命力，並在校園中以最淺顯易懂的方式介紹給同學。這不只是傳承，更是文化在世代之間持續流動與再生的動人時刻。

多媒體與遊戲發展系修習「導演學」及「表演藝術與創作」課程的同學們，透過此次「當代傳奇劇場」藝文講座交流，得以從不同角度認識東西方融合的表演藝術，驚豔跨文化劇場創作的多元可能，也讓同學對實際走進劇場觀賞演出，燃起更多興趣與熱情。

這次分享創團代表作「慾望城國」的創作緣起，並介紹傳統京劇唱、唸、做、打的基本功。圖／明新科大提供

同學得以深入認識表演背後的身體訓練，以及東西方藝術融合的劇場創作魅力，現場互動氣氛熱絡。圖／明新科大提供

為豐富人文與設計學院同學對藝文活動的認識與賞析，明新科技大學多媒體與遊戲發展系特別邀請成團40周年的「當代傳奇劇場」走入課堂。圖／明新科大提供