學以致用 澎湖海事與城市科大攜手機車免費檢修

澎湖海事與台北城市科技大學所組成澎湖機車修護服務隊，一連2天分赴西嶼偏鄉與學校汽車工廠，協助民眾機車免費檢修服務，達到學以致用的目標，2天共服務約170車次，成果獲好評。

澎湖高級海事水產職業學校與台北城市科大學生組成的澎湖機車修護服務隊，昨天起澎湖海事汽車科主任洪慶華與台北城市科大機械工程系副主任郭庭瑋及助理教授林鉦堯等人率領2校的學生投入服務行列。

澎湖海事表示，為期2天在西嶼鄉公所與澎湖海事校內汽車科工廠辦理機車更換機油、齒輪油、除鏽及碟盤清潔等多項免費服務，共受理有170車次的服務。

澎湖海事校長顏嘉禾表示，澎湖海事與台北城市科大分別設有汽車科與機械系等相關科系，學生能將平日所學應用於實際服務的社會公益，不僅強化學生專業技能，也培養其責任感與自信心，更是技職教育最具價值的展現，未來仍將持續合作，為社會注入更多正向能量。