高餐大辦博弈荷官工作坊 提供新加坡實習就業機會
國立高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系與新加坡知名酒店博弈娛樂部門合辦「博弈荷官工作坊」，活動邀請傑出校友返校分享，並提供學生赴海外娛樂城實習、工作機會。
為期兩天的工作坊在高餐大登場，校方表示，首日由兩位任職於新加坡頂奢酒店賭場內擔任荷官的學姊分享，包括精準博弈心算、國際標準手勢等。透過「手把手」的沉浸式教學，學生能精確掌握籌碼管理技巧，確保每一個動作皆符合國際級奢華娛樂場所的嚴謹標準。
高餐大休憩系主任蔡欣佑表示，博弈是綜合度假飯店不可或缺的重要娛樂設施，休憩系長期深耕此領域，透過「博弈事業概論」、「博弈事業經營與管理」等2門核心特色課程，並在校內專業情境中模擬真實場景，全面培訓學生的營運邏輯、管理意識與風險控制能力。
校方表示，工作坊第2天是高強度的「驗收考核」環節，學生需完整展示21點、加勒比海撲克及百家樂的荷官操作技巧，由返校系友及該國際集團人資主管聯合評分，嚴格把關人才品質。
此外，工作坊提供「高餐大休憩系限定」的專屬職涯機會，針對4年級學生，表現優秀者可直接爭取畢業後赴新加坡頂級娛樂城任職，實現畢業即就業；大二、大三學生則可提前預約2027年海外實習名額，在學期間即完成職涯路徑規劃，搶先卡位。
高餐大校長方德隆說，此次工作坊不僅是一場技能交流，更是休憩系深化國際產學合作的重要里程碑。藉由大型綜合度假城所提供的高薪誘因與專業人資輔導，有效縮短產學落差，讓學生在踏出校門前即具備即戰力，為學子搭建更寬廣的國際舞台。
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