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四技二專統測4/25登場 如遇地震根據3情況因應

中央社／ 台北15日電

115學年度四技二專統測將於4月25日、26日舉行，技專校院入學測驗中心公布因應地震狀況處理3原則，依危險程度分為繼續考試、就地掩蔽、緊急疏散等3種情況，處置方式由考場分區主任決定。

115學年度四技二專統一入學測驗將於4月25日、26日舉行，四技二專報考人數6萬5802人；二技統一入學測驗將於4月26日舉行，報考人數5766人；四技二專統測和二技統測合計7萬1568人報名，創歷年新低。

技專校院入學測驗中心今天發布統測因應地震狀況處理3原則，分為「繼續考試」、「就地掩蔽」、「緊急疏散」等3種情況因應，考試期間如果發生地震，將由考場分區主任決定處理方式，考生須配合監試人員、廣播指示行動。

當地震未及災害，判斷試場無危險、無倒塌之虞，試場監試人員會維持試場秩序，考生繼續考試；地震搖晃劇烈時，監試人員會維持試場秩序，請考生將試題本、答案卡（卷）放桌上，雙臂保護頭頸，原試場就地掩蔽，待地震結束後繼續考試，受中斷影響部分將延長該節考試時間。

如遇地震嚴重，有牆壁或樑柱變形、倒塌之虞等情形，測驗中心表示，監試人員會維持試場秩序，請考生將試題本、答案卡（卷）放桌上，配合監試人員指示，迅速離開試場，疏散到安全區域，分區試務辦公室會廣播宣布暫停考試、請考生緊急疏散，並注意後續廣播說明。

測驗中心提到， 將提醒考區全面檢視校園及教室安全，並確認試務人員知悉地震時處理方式；地震發生時，如縣市政府所在地震度達5級以上，即會針對震度4級以上地區擁有4G手機的民眾發送地震警報訊息；為避免手機因警告訊息發出聲響而違反試場規則，請考生勿帶手機進試場。

測驗中心建議，考生可將手機交給陪考家長保管，若仍由考生本人攜帶手機入場應試，請務必將手機完全關機或拔掉電池並放在指定地點（臨時置物區），一旦手機發出聲響或震動則視同違規。

統測 地震

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