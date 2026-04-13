技職出頭天！北市擴大辦國際技能競賽 蔣萬安：讓人才被世界看見

2026北市第2屆首都盃國際技能競賽5月26日至28日將在松山工農舉行，為全國唯一地方政府主辦的國際級技能競賽，市長蔣萬安今出席啟動儀式。蔣表示，今年首都盃規模擴大，選手從9國增至15國，也從43位提高到62位。獎金也提高金牌有24萬元、銀牌12萬元、銅牌8萬元。

面對全球產業快速變遷與資通訊技術人才需求倍增，蔣萬安今天也強調，這次最重要是競賽職類從7項提高至10項，主要是因應產業發展，讓優秀同學一展長才、跟上國際趨勢。今年競賽重點也放在智慧製造及數位轉型，盼所有優秀同學都有機會與國際好手切磋交流。

去年全國技能競賽中，台北市獲得10金、11銀、12銅的佳績。蔣萬安也提到，自己一直在思考如何讓首都盃國際技能競賽辦得更好，除透過競賽和國際好手互相觀摩、學習對方的優點，並進一步交流切磋。他也希望未來同學們有機會走向國際、站上國際舞台，讓優秀人才被世界看見。

蔣萬安表示，台北市在今年全國高中技藝競賽中也獲得44座金手獎，實屬不易。他特別提到南港高工同學劉彥頫，雖目前在異地培訓，不僅在亞洲技能競賽奪下金牌，更榮獲「國家最佳選手」最高榮譽，令人十分驕傲，也讓世界看見台北、台北走進世界。