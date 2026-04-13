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新北助攻統測考生！全國首創AI智慧助教與學習導師上線

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
教育部前部長吳清基、教育局長張明文與學生共同體驗AI智慧助教及AI學習導師功能。圖／新北市教育局提供
教育部前部長吳清基、教育局長張明文與學生共同體驗AI智慧助教及AI學習導師功能。圖／新北市教育局提供

統測進入備戰關鍵期，新北市以AI助攻技職學習再升級！教育局攜手中華未來學校教育學會，推出全國首創「AI智慧助教」與「AI學習導師」雙引擎系統，結合素養評量、學習診斷與即時陪學機制，從解題引導、學習診斷到路徑規畫全面升級，打造更完整的統測備考支持系統，協助技職學生精準補強學習弱點，提升備考效率。

教育局長張明文表示，新北自112年推動素養試題、113年導入數位解題、114年升級診斷系統，逐步建構統測備考支持架構，今年再導入AI雙引擎，讓學習從被動檢視轉為主動精進，協助學生突破自主學習常見卡關點。

「AI智慧助教」如同24小時在線的數位家教，能在學生練習作答時，即時針對題目概念、解題盲點提供引導與說明，幫助學生逐步拆解難題；「AI學習導師」則扮演個人化學習教練，依據素養試題作答與診斷結果，分析學生學習弱項及規劃後續練習方向，讓學生不只知道自己哪裡不會，更清楚下一步怎麼學，提升備考效率與信心。

鶯歌工商校長顏龍源說，新北市自110學年度起邀集各領域專業教師命題，辦理「煉戰素養」統測模擬測驗，著重語文理解、數理應用及跨域整合能力，每年吸引近千名學生參與。今年模擬測驗預計4月18日登場，不分年級皆可選考。未參加模擬測驗的學生，也能透過AI雙引擎系統進行練習與診斷，持續強化備考實力 。

參與師生對AI雙引擎伴學帶來的改變也給予正面回饋。鶯歌工商廣告設計科一年級林沛樺表示，「AI智慧助教」能即時引導，協助拆解難題，讓備考不再只能靠自己摸索；凌芝憶同學也分享，「AI學習導師」像導航員，透過雷達圖掌握自己的弱項，不再盲目刷題，而是依照個人學習歷程獲得專屬建議，對升學準備也更有方向。泰山高中教師陳李偉也指出，AI雙引擎有助教師更精準掌握學生落點與差異，減輕個別指導負擔，提升教學品質與適性補強成效。

教育局表示，新北統測備考雙引擎結合素養評量、學習診斷與24小時個人化伴學機制，展現技職教育導入AI科技的成果。未來將持續整合產官學資源，陪伴學生強化應考實力與解決問題的能力，讓學習更有方向。AI智慧評測系統https://www.csofe.org/smartEvaluation即日起開放學生免費註冊使用。

中華未來學校教育學會理事長吳清基說，「AI智慧助教」與「AI學習導師」雙引擎系統，能協助技職學生精準補強學習弱點，提升備考效率。圖／新北市教育局提供
中華未來學校教育學會理事長吳清基說，「AI智慧助教」與「AI學習導師」雙引擎系統，能協助技職學生精準補強學習弱點，提升備考效率。圖／新北市教育局提供

參與師生對AI雙引擎伴學帶來的改變給予正面回饋。圖／新北市教育局提供
參與師生對AI雙引擎伴學帶來的改變給予正面回饋。圖／新北市教育局提供

新北教育局長張明文說，新北自112年推動素養試題、113年導入數位解題、114年升級診斷系統，讓學生準備考試更有力量。圖／新北市教育局提供
新北教育局長張明文說，新北自112年推動素養試題、113年導入數位解題、114年升級診斷系統，讓學生準備考試更有力量。圖／新北市教育局提供

新北教育局攜手中華未來學校教育學會，推出全國首創「AI智慧助教」與「AI學習導師」雙引擎。圖／新北市教育局提供
新北教育局攜手中華未來學校教育學會，推出全國首創「AI智慧助教」與「AI學習導師」雙引擎。圖／新北市教育局提供

全國首創AI智慧助教與學習導師上線，新北啟動統測備考雙引擎。圖／新北市教育局提供
全國首創AI智慧助教與學習導師上線，新北啟動統測備考雙引擎。圖／新北市教育局提供

新北統測備考雙引擎結合素養評量、學習診斷與24小時個人化伴學機制，豐富技職教育資源。圖／新北市教育局提供
新北統測備考雙引擎結合素養評量、學習診斷與24小時個人化伴學機制，豐富技職教育資源。圖／新北市教育局提供

「AI智慧助教」能即時引導，協助拆解難題，讓備考不再只能靠自己摸索。圖／新北市教育局提供
「AI智慧助教」能即時引導，協助拆解難題，讓備考不再只能靠自己摸索。圖／新北市教育局提供

科技 新北 教育局 統測 AI 技職教育

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