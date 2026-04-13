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四技二專技優甄審4078名額 受理繳費身分審查

中央社／ 台北13日電

115學年四技二專技優甄審入學有67校、1033系科（組）或學程參與招生，提供4078個名額，比去年略減，4月13日上午10時至15日下午5時受理低收入戶或中低收入戶考生資格審查。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技二專技優甄審入學不採計四技二專統一入學測驗成績，高中畢（結）業生、學校型態或非學校型態實驗教育學生、具同等學力學生，符合簡章「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職（種）類及專技普考類科對照表」者均可報考。

技優甄審採先繳報名費後辦理資格審查方式進行，欲以低收入戶或中低收入戶繳費身分報名的考生，請於4月13日上午10時至15日下午5時期間，上網登錄繳費身分相關資料（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/），並於4月15日前（郵戳為憑）繳寄相關證件影本，經審查通過後，才享有報名費及指定項目甄審費減免。

技專聯合會提醒，考生若不具「低收入戶或中低收入戶」身分者，不須辦理繳費身分審查；繳費身分審查結果將於4月22日上午10時起提供查詢；未於規定時間內登錄身分或身分審查未通過者，均以一般生身分進行繳費。

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