公東高工將木工融合現代設計 家具展亮相展成果

以木工聞名的台東市公東高工，參與「台灣國產木材家具特展」，導入現代設計思維、模組化概念與人體工學，讓傳統木工轉化為符合當代需求的家具設計，展現技職教育與產業連結的成果。

教育部今天發布新聞稿指出，公東高工自創校以來，承襲瑞士白冷會錫質平神父奠定的教育理念，建立德國師徒制的木工訓練制度，以精密榫接與手工製作聞名。

為突顯技職教育與產業連結的人才培育成果，公東高工參與「台灣國產木材家具特展」，以「延森」為策展主題，選用台東在地國產木材，培養學生對材料特性與結構技術的理解、現代設計思維、模組化概念與人體工學，讓傳統木工技術轉化為符合當代生活需求的家具設計。

在家具展期間，歐德傢俱、無印良品等10多家知名公司，在參觀後也表達希望透過產學合作機制，讓校園不僅是技術培育的場域，也成為家具產業人才養成的重要基地。

公東高工校長李恭榮表示，教育部長期支持公東技職教育的發展，不僅在課程設計及教學提供協助，也持續完善教學設備，讓學生經由老師的引導、學習，累積技藝深度與設計能力，也讓森林資源價值得以被妥善運用與延續，成為台灣木藝文化與家具產業持續發展的重要基礎。

國教署提到，感謝林業及自然保育署台東分署的支持，導入國產材應用概念，讓學生理解材料來源與森林資源的關係，進而思考木材使用與環境永續之間的連結；公東高工此次參與家具展，不僅展現教學成果，也期望讓大眾看見技職教育在文化傳承與產業發展中的角色。