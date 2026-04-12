快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

沒有什麼是非你不可 中途而廢或許才是人生最棒的決定

聽新聞
0:00 / 0:00

公東高工將木工融合現代設計 家具展亮相展成果

中央社／ 台北12日電

以木工聞名的台東市公東高工，參與「台灣國產木材家具特展」，導入現代設計思維、模組化概念與人體工學，讓傳統木工轉化為符合當代需求的家具設計，展現技職教育與產業連結的成果。

教育部今天發布新聞稿指出，公東高工自創校以來，承襲瑞士白冷會錫質平神父奠定的教育理念，建立德國師徒制的木工訓練制度，以精密榫接與手工製作聞名。

為突顯技職教育與產業連結的人才培育成果，公東高工參與「台灣國產木材家具特展」，以「延森」為策展主題，選用台東在地國產木材，培養學生對材料特性與結構技術的理解、現代設計思維、模組化概念與人體工學，讓傳統木工技術轉化為符合當代生活需求的家具設計。

在家具展期間，歐德傢俱、無印良品等10多家知名公司，在參觀後也表達希望透過產學合作機制，讓校園不僅是技術培育的場域，也成為家具產業人才養成的重要基地。

公東高工校長李恭榮表示，教育部長期支持公東技職教育的發展，不僅在課程設計及教學提供協助，也持續完善教學設備，讓學生經由老師的引導、學習，累積技藝深度與設計能力，也讓森林資源價值得以被妥善運用與延續，成為台灣木藝文化與家具產業持續發展的重要基礎。

國教署提到，感謝林業及自然保育署台東分署的支持，導入國產材應用概念，讓學生理解材料來源與森林資源的關係，進而思考木材使用與環境永續之間的連結；公東高工此次參與家具展，不僅展現教學成果，也期望讓大眾看見技職教育在文化傳承與產業發展中的角色。

台東 德國 教育部

延伸閱讀

平溪國中攜手新匠堂 匠人進校教水電

木工優秀校友 台東公東老師蘇界任錄取清華等3校研究所

台東公東高工南區技能競賽亮眼 晉級全國決賽

相關新聞

三立「超級紅人榜」遭冒用名義辦海選？崇右聲明：作業疏失致歉

三立電視台 「超級紅人榜」臉書粉專日前發文澄清，「近期有學校未經授權私自舉辦海選，請大家都以官方粉絲團發布資訊為主。」崇右影藝科技大學今天聲明表示，針對相關海選活動所引發爭議，因學校作業疏失，致影響合作單位聲譽及社會觀感，表達誠摯歉意。

荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅。學校雀躍說，除展現台灣新生代設計師接軌國際趨勢強大競爭力。

樹德家商三冠入袋！美容15連霸 技職人才培育穩居領先

第56屆全國分區技能競賽成績揭曉，樹德家商「掃榜」美容、美髮、西餐烹飪三大職類，幾乎全數奪冠，外加平面設計技術、3D數位遊戲藝術、麵包製作等項目全面開花，共22人獲獎、16人晉級全國賽，登上技術型高中之冠，其中，美容職類完成15連霸，成為技職體系中少見的領先案例。

基商全國技能競賽北區獲多獎 培育正濱國中摘銀共築AI機器人人才庫

第56屆全國技能競賽北區分區技能競賽日前揭曉，國立基隆商工在青年組「資通訊網路建置」與「自主移動機器人」項目獲佳作，另跨校指導正濱國民中學拿下青少年組「自主移動機器人」銀牌，取得全國賽門票。

實習、競賽、檢定…一票高職生快被操垮：哪有比高中輕鬆

國中升高中時，學生們可以選擇普通高中與高職就讀。一名高職生發文，稱有些人以為讀高職比較輕鬆，其實並沒有，高職生不僅要做實習課的東西，更要考技術檢定，非常辛苦。對此，不少過來人分享經驗，證實高職生求學過程真的很累。

崑山科大學生與校友以咖啡金牌絕技創業、代言開創職涯

許多家長認為孩子讀餐飲系、畢業只能當廚師、店員甚至一輩子在基層辛苦工作。崑山科大餐飲廚藝有學生陳修醫、校友賴力弘以拚命學習堆疊的實力要來證明，這種看法不對。校方以能培育出「世界級咖啡職人」、感到與有榮焉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。