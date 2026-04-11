三立「超級紅人榜」遭冒用名義辦海選？崇右聲明：作業疏失致歉
三立電視台 「超級紅人榜」臉書粉專日前發文澄清，「近期有學校未經授權私自舉辦海選，請大家都以官方粉絲團發布資訊為主。」崇右影藝科技大學今天聲明表示，針對相關海選活動所引發爭議，因學校作業疏失，致影響合作單位聲譽及社會觀感，表達誠摯歉意。
「超級紅人榜」臉書粉專8日貼文文澄清，「近期有學校未經授權私自舉辦海選，請大家都以官方粉絲團發布資訊為主。」有民眾留言質疑，如果宜蘭區海選資訊是假的，請貴節目一定要追究。
崇右影藝科技大學聲明指出，針對近日舉辦涉及三立「超級紅人榜」相關海選活動所引發爭議，表達誠摯歉意。
學校先前就海選活動而與三立「超級紅人榜」節目製作單位進行初步接洽，但在相關合作內容、執行方式及對外宣傳範圍，均尚未完成最終確認，亦未取得任何正式授權前，學校即逕行以節目名義向合作高中進行宣傳及初步作業，致影響報名學生、家長、合作學校及電視台等權益，並產生誤解與困擾，相關作業顯有未當，學校對此深表歉意。
學校已即刻停止相關未經確認授權之對外活動，並將全面檢討校內對外合作流程及審核機制，確保未來所有合作案件，均於權責明確及授權完備後始行推動。
崇右說，本次事件因學校作業疏失，致影響合作單位聲譽及社會觀感，學校除再次致歉外，並將持續與相關單位妥為處理後續事宜，以維護各方權益。
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