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澎湖護理人力不足 縣府與護專策略聯盟補短缺

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖護理人力不足，澎湖縣政府今天與育英醫護專校簽署護理人才培育策略聯盟，未來透過自費生轉公費生等2管道，建構「學成歸鄉、服務鄉梓」人才循環圈，為澎湖醫療注入永續新動力。

澎湖縣政府與位於高雄的育英醫護專校簽署護理人才培育策略聯盟簽約儀式，今天在縣府第一會議室，由澎湖副縣長林皆興與育英醫專校長張弘志2人完成策略聯盟簽約，並互贈紀念品；國民黨籍議員許國政、民進黨籍蘇育德與無黨籍蘇陳綉色多位議員、衛生局長陳淑娟和澎湖在地三家醫三總澎湖分院院長胡曉峯、澎湖醫院副院長蔡文祥及惠民醫院副院長趙白玫等人也在場見證。

林皆興表示，澎湖縣長陳光復就任以來，格外重視澎湖的醫療問題，縣府因應後疫情時代日益嚴峻的醫療人力短缺，自112年起推動護理師的培育，目前與國內6所醫護專校公費生培育16護理人員，但似乎太慢，今年再增加與育英護專結盟，除招募新生外，更增加「在校自費生轉公費生」管道，借重該校深厚的專業訓練能量，為澎湖子弟提供最優質的養成環境。

育英醫護專校董事長侯明鋒表示，澎湖與高雄具備深厚的文化與地緣連結，學校對澎湖一直存有回饋與感恩之心。育英醫專不僅地理位置優越、交通便利，其護理科國家證照通過率更長期維持在85%以上，遠超全國平均值。目前校內已有16位來自澎湖的子弟，這群先鋒正是未來返鄉服務的穩定力量。

澎湖衛生局長陳淑娟指出，「醫療在地化」是縣府施政目標，目前除聘請近60位高知名度專科醫師駐診，提供鄉親在地醫學中心等級醫療照護外，為解決護理人員的不足，與國內6所醫護專校聯盟培育有35位公費生，第一批8位公費生，在明年返鄉服務，今年再與育英醫專簽署策略聯盟，未來學成歸鄉服務，可望紓緩離島護理人力不足，在落實「醫療在地化」享有更穩定、更高品質的在地醫療服務。

澎湖 澎湖縣 無黨籍

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