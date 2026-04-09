二技技優入學490名額 4/9起受理報名資格審查

115學年二技技優入學包含技優保送和技優甄審，合計提供490個名額，今天上午10時起至13日下午5時受理報名資格審查，通過審查者，才可上網報名及繳交報名費。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，二技技優入學不採計二技統一入學測驗成績，凡公私立專科畢（結）業生或具同等學力考生，並符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次、技術士職種（類）、領有專門職業及技術人員高等考試及格證書、領有專門職業及技術人員普通考試及格證書者，均可報考。

115學年二技技優保送入學有2校、2個系（組）或學程，提供4個名額；二技技優甄審入學招生有25校、83個系（組）或學程，提供486個名額。

二技技優入學招生採個別報名，考生須先上網登錄，並繳寄資格審查資料，4月9日上午10時至13日下午5時期間受理報名資格審查，通過報名資格審查者，才可上網報名及繳交報名費；網路報名時間為4月20日上午10時至23日下午5時。

技專聯合會表示，符合二技技優保送資格考生，可同時參加二技技優甄審入學招生；符合甄審資格者，可就採計獲獎的技藝技能競賽或技術士職種（類）的招生類別校系（組）或學程中，最多報名5個校系（組）、學程，但各校可限制考生僅能報名該校1個系（組）、學程。