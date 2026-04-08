荷蘭湛藍設計獎揭曉 崑山科大視傳系奪3金8銀1銅

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅。學校雀躍說，除展現台灣新生代設計師接軌國際趨勢強大競爭力。

崑山科大說，荷蘭湛藍國際設計獎每年吸引全球逾40國、千餘件頂尖作品參賽，共設有平面、數位、行動介面、社會變革及品牌設計等5大領域。

其中，由蔡銘君老師指導3年級曾珮綺、李威佑、胡竹君的作品《交通B小子》針對台灣學童道路安全設計直觀圖示，榮獲社會設計與平面設計類綜合平面設計與標誌設計1金1銀。

另外指導3年級謝靜恬、劉恒宇的作品《一目藥然》鎖定高齡化社會與外籍看護照護需求，創新研發易讀性用藥圖示標貼，獲社會設計類綜合平面設計與包裝設計共1金1銀；指導3年級劉晏慈、張安妤、王麗綺的作品《殼以了》將玉米農廢料轉化為有機循環盆栽，作為國小食農教育教材，獲社會設計類2項銀獎。

此外，蔡銘君指導4年級陳伯維、蔡宜珊、李昇祐、吳倩羽作品《KNOTSK》，將日常人類所需知各種蛋白質支鏈轉化為線條造型設計，應用於生活扣件創意商品，獲平面與品牌設計類綜合設計、家庭用品共2項銀獎；指導4年級王宥潔、郭家溱、陳琦、黃惠靖的作品《TEARMADE》則以台灣多元人口結構為背景，將情感淚液紋理開發為情緒糖果，獲社會設計與平面設計類商品設計、商品設計共1銀1銅。

助理教授鄭中義指導4年級蘇吉晢、林秉瑩、王柏程的作品《仙人掌實驗室》以細膩點描插畫手法建構仙人掌百科全書，重新定義人類對沙漠植物感知，勇奪平面設計類書籍設計金獎及包裝設計銀獎。

蔡銘君表示，AI時代下，有溫度、有理解、有感動的設計就能保有價值與獨特性。鄭中義則指出，設計不應僅止於追求美感，更需強調方法論與系統性建構，方能實質推動生活進步。

崑山科大視傳系主任陳淏煬教授表示，系上長期致力於產官學研的實務鏈結，並在師生共學過程中，一同了解社會與世界脈動。讓設計學得自然、學得專業，在國內外各大競賽中維持優異表現。

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅，圖為獲獎作品。記者謝進盛／翻攝

2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）獲獎名單揭曉，崑山科技大學視覺傳達設計系，一舉奪下3金、8銀、1銅，圖為獲獎作品。記者謝進盛／翻攝