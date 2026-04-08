樹德家商三冠入袋！美容15連霸 技職人才培育穩居領先
第56屆全國分區技能競賽成績揭曉，樹德家商「掃榜」美容、美髮、西餐烹飪三大職類，幾乎全數奪冠，外加平面設計技術、3D數位遊戲藝術、麵包製作等項目全面開花，共22人獲獎、16人晉級全國賽，登上技術型高中之冠，其中，美容職類完成15連霸，成為技職體系中少見的領先案例。
美容職類中奪冠的白耘綺是15連霸紀錄最新接棒者，她的備賽日常，是長時間在選手室反覆練習，從手法細節到整體造型持續修正。面對壓力與不確定，她選擇用紀律與穩定，將技術內化為比賽當天的自然輸出，穩定發揮正是技職教育中最關鍵卻最難複製的能力。
美髮職類同樣展現群體優勢。劉彥辰奪下冠軍，團隊更包辦前四名，從國中職業試探開始接觸專業，他選擇離鄉南下求學，透過系統化訓練與反覆實作，逐步累積實力，這不僅是個人選擇，更是教育環境提供明確學習路徑的結果。
西餐烹飪職類的楊丞睿原本曾對學業缺乏信心，在看見技能競賽所開啟的升學與職涯機會後，他坦言重新設定目標，投入高強度訓練，從刀工、火候到擺盤細節逐一拆解、反覆練習，最終在賽場上展現成熟技術與臨場穩定度。
重要的是，支撐這些成果的是一套完整培育系統，樹德家商長年透過高密度實作與長期訓練，建立學生紮實技術基礎，同時將心理素質納入培養重點，讓學生在高壓競爭中學會調適與自我突破，教師團隊不僅傳授技術，更扮演陪伴者的角色，協助學生跨越低潮建立自信。
校長陳清美表示，學校長年以「以賽養力」為核心，讓學生累積實力與韌性，此次囊括三冠與美容15連霸，不僅是成績的展現，更是教育策略長期投入的結果，能在競賽中脫穎而出，更能在未來職涯中站穩腳步。
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