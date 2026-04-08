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木工優秀校友 台東公東老師蘇界任錄取清華等3校研究所

中央社／ 台東縣8日電

台東公東高工家具木工科優秀校友、目前在學校擔任外聘老師的蘇界任，錄取清華、北科、台藝3所設計研究所，學校師生與有榮焉。

台東縣私立公東高工今天發布新聞稿表示，公東高工畢業後就讀雲林科技大學的蘇界任，雲科大畢業後於113至114學年度回到公東高工教書，目前是以外聘老師在校協助課程技職翻轉未來。

公東高工表示，蘇界任於今年研究所推甄表現亮眼，同時錄取國立清華大學藝術與設計學系碩士班、國立台北科技大學工業設計系創新設計碩士班，以及國立台灣藝術大學工藝設計學系碩士班，以實力證明技職體系同樣能站上頂尖設計學府的舞台。

公東高工表示，蘇界任成長於台東，自公東高工家具木工科畢業後，奠定紮實的木作技術基礎，並進入國立雲林科技大學創意生活設計系技優專班持續深造。在學期間，精進設計能力外，也透過展覽與跨領域創作，建立「以設計連結文化」的思考方式。

蘇界任在雲科大畢業作品中擔任共創展「轉捩點」總召，以「技職生進入大學後的轉化」為主題，突破傳統成果展形式，結合木作、異材質與空間視覺設計，打造具有敘事性的展覽，展現技職學生在設計領域的轉化與成長。

畢業後，蘇界任選擇回到母校公東高工任教，將所學回饋學弟妹。他進一步推動家具木工科年度作品展「什光序」，讓學生以「自主策展」方式呈現3年學習成果，從作品製作到展覽規劃，全面培養學生的設計思維與實作能力，逐步形塑科內重要的年度作品展覽。

蘇界任透過學校表示，能夠有今日的成果，特別感謝母校公東高工與雲林科技大學長期以來的用心栽培，以及師長們在技術與學習上的悉心指導，讓他得以在技職體系中穩健成長。同時也感謝家人與朋友一路以來的支持與鼓勵，成為持續前進的重要力量。

公東高工表示，蘇界任的表現展現學校長年深耕「技術扎根、設計創新」的教育成果。學校透過扎實的實習課程、技能競賽訓練與多元展演機會，培養學生從技術到設計的整合能力，讓技職學生在升學與就業上都具備競爭優勢。

台東 雲林 雲科大

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