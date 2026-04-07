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第56屜全國技能競賽中區賽 青年高中餐飲科選手勇奪金牌

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
三位學子全數成功晉級，展現青年高中在餐飲技藝教育上的卓越成果。青年高中提供
三位學子全數成功晉級，展現青年高中在餐飲技藝教育上的卓越成果。青年高中提供

第56屆全國技能競賽中區分區賽成績揭曉，台中市青年高中餐飲管理科展現壓倒性實力，在中餐烹調職種參賽的三位選手，全數挺進全國分區決賽。其中洪御玹同學勇奪第一名、連憶萍同學獲得第四名，而孫郁涓同學也以優異表現獲得佳作。

三位學子成功全數晉級，不僅刷新科史紀錄，也展現青年高中在餐飲技藝教育上的卓越成果。目前，三位選手已整裝待發，將以最佳狀態衝刺接下來的全國總決賽，期盼再次為台中市與學校爭取最高榮譽。

勇奪第一名的洪御玹，自高一起便參與超過20場大小賽事。2025年他雖在全國技藝競賽獲第12名，卻在技能競賽分區賽受挫未能晉級，這份遺憾化為前進動力。過去一整年他幾乎全年無休，從早到晚在廚房苦練，今年捲土重來終於摘下金牌，實踐了對自我的承諾。

獲得第四名的連憶萍目前就讀高二，她從國中技藝班時期就，在青年高中接受培訓。身為初次參賽的新秀，她憑藉穩健的臨場反應，第一次挑戰全國技能競賽便順利奪得決賽門票，實力深厚。

2025年12月才剛加入練習序列的孫郁涓，在短時間內即獲得佳作並獲選決賽資格，進步神速，表現令師長驚艷。這項佳績的背後，是指導老師王少燁長期的無私奉獻。

為了陪伴學生備賽，王少燁犧牲了無數個假日與深夜休息時間，全程駐守實習廚房提供專業指導與情緒支持。王少燁的徹夜相伴，讓學生在面對高強度競爭時能保有定心丸，成為師生並肩作戰的最佳典範。

青年高中餐飲管理科表示，學校一直以來秉持「願意栽培、成就每一個孩子」的教育精神。對於任何願意提升技藝的學生，學校與教學團隊都會全力以赴提供最強大的後援。

全國技能競賽中區賽，青年高中餐飲科三位選手全數挺進決賽，洪御玹(中)並勇奪金牌。青年高中提供
全國技能競賽中區賽，青年高中餐飲科三位選手全數挺進決賽，洪御玹(中)並勇奪金牌。青年高中提供

金牌 台中市 全國技能競賽

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