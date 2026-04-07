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中山工商特奧足球雙金 融合男女隊奪冠前進智利世界賽

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
圖／中山工商提供
圖／中山工商提供

高雄中山工商特殊需求學生攜手融合夥伴組隊，參加特殊奧林匹克足球競賽暨2027年夏季世界奧林匹克運動會選拔賽，在激烈競爭脫穎而出，包辦融合男子組與女子組冠軍，締造隊史最佳成績，取得代表國家出征國際賽資格，將前進智利世界舞台，為台灣爭光。

賽事過程高潮迭起，女子組首戰對上強敵林口幸福隊，上半場一度以0比2落後，經教練團調整戰術與節奏，下半場由翁珮甄領軍反攻，連續突破防線，最終以3比2逆轉勝出。

男子組決賽同樣驚險，面對對手猛烈攻勢，葉人傑穩守後防多次化解危機；比賽中一度因球員受傷陷入七打六劣勢，但受傷選手簡易包紮後仍重返場上，雙方戰成1比1進入延長賽，關鍵時刻由呂宇璿擲出邊線球，何恩哲把握機會破門，終場以2比1奪冠。

除競技表現亮眼外，場上也展現感人一幕，男子冠軍戰期間，呂宇璿發現對方特教選手鞋帶鬆開，立即上前協助綁好鞋帶，獲得全場掌聲。

呂宇璿說，只是看到對手需要幫助，就自然去做，場上雖是競爭關係，但彼此同為努力拚搏的運動員，在需要時伸出援手，才是運動精神的真諦。

教練鞠欣馨表示，男子隊由11名來自不同年級與科別學生組成，涵蓋餐飲服務、汽車美容、觀光、電機及應用日語等領域；女子隊則由10名選手組成，以餐飲服務科為主力，並結合女足學生陪練，透過扎實訓練與默契培養，展現跨領域合作團隊精神。

校長李昱平表示，中山工商1998年推動特殊教育以來，始終秉持教育均等理念，打造友善學習環境，不僅提供資源，更致力於給學生釣竿，幫助其翻轉人生、建立自信，邁向自立。

李昱平說，這次為融合足球隊第二度取得國際賽代表資格，上一屆於2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會，融合男子組取得代表權，今年更上層樓，男女隊雙雙奪冠、攜手晉級。

中山工商特奧足球雙金，融合男女隊奪冠前進智利世界賽。圖／中山工商提供
中山工商特奧足球雙金，融合男女隊奪冠前進智利世界賽。圖／中山工商提供

中山工商特奧足球雙金，融合男女隊奪冠前進智利世界賽。圖／中山工商提供
中山工商特奧足球雙金，融合男女隊奪冠前進智利世界賽。圖／中山工商提供

中山工商特奧足球雙金，融合男女隊奪冠前進智利世界賽。圖／中山工商提供
中山工商特奧足球雙金，融合男女隊奪冠前進智利世界賽。圖／中山工商提供

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