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月薪4萬元起跳 花蓮高工9名學生錄取台電

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高工電子科老師張世穎指導學生實作。圖／花蓮高工提供
花蓮高工電子科老師張世穎指導學生實作。圖／花蓮高工提供

台電每年提供一定名額獎學金，甄選在地人才。花蓮高工今年有9人通過筆試、口試、體測等重重關卡，獲得錄取，受訓後正式雇用，月薪4萬元起跳，畢業後可馬上有一分穩定的工作。

台電高職技術類科獎學金甄選從民國102年重啟，針對花、東、離島地區提供基層工作機會，因薪水穩定，在偏鄉是不錯的工作機會，也是不少弱勢學生的首要目標。花工電子科教師組成團隊提供夜間輔導，加強學生專業技能，從101學度至今已輔導82人錄取台電。

花蓮高工表示，今年錄取名單出爐，花工9人上榜，包括電子電機類科花蓮區的徐紹綱、羅宣真、李正安、汪承澤、吳念修、范仕揚，6人都是電子科學生，建築科馬偉翔也錄取土木建築類科；另外，電子科陳尚宏及電機科李偉倫，跨區錄取馬祖區的電子電機類科。

花蓮高工表示，台電甄選競爭激烈，設有筆試、口試及體能測驗等關卡，電子科教師團隊利用夜間加強輔導，這3年已有32位學生錄取。錄取台電在學期間可獲最高4萬元獎學金，技術受訓期間也有2萬7000元津貼，正式雇用月薪4萬元以上，因此雖然不少學生都有考取國立大學的實力，仍以台電為首選，盼改善家中經濟狀況。

電子科老師張世穎表示，學校長期推動電力產業鏈結課程，透過專業科目強化、證照輔導及專題實作，提升學生實務能力，從高一就開始奠定基礎；校長曾銘文表示，9名學生不僅有專業技術，學習態度、品行都非常優秀，錄取台電有穩定就業機會，也顯示學校技職教育與產業接軌，未來將持續深化產學合作，培養在地技術人才。

花蓮高工今年有9名學生錄取台電，受訓通過後，畢業就能有一份穩定的工作。圖／花蓮高工提供
花蓮高工今年有9名學生錄取台電，受訓通過後，畢業就能有一份穩定的工作。圖／花蓮高工提供

花蓮高工今年有9名學生錄取台電，受訓通過後，畢業就能有一份穩定的工作。圖／花蓮高工提供
花蓮高工今年有9名學生錄取台電，受訓通過後，畢業就能有一份穩定的工作。圖／花蓮高工提供

台電 花蓮 花蓮高工

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