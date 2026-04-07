虎科大攜手上銀育才再升級 10年5千萬打造智慧製造實戰基地

國立虎尾科技大學與上銀科技HIWIN合作成立「HIWIN NFU智慧製造研發暨人才培育中心」，將由上銀科技投入5千萬元，與虎科大共構智慧製造產業的實戰場域，讓人才永續發展。該中心由校長張信良與上銀科技董事長卓文恒主持揭牌，行政院政務顧問蔡榮捷及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆共同見證。

虎科大指出，該中心未來將依研發與育才需求整合政府資源，與上銀規畫十年合作藍圖，由上銀每年挹注500萬元，支持中心建置、設備維護、技術研究與人才培育。未來透過研究合作、技術交流與共同開課，使師資更貼近產業需求，把最新技術趨勢導入教學現場，提升學生競爭力與產業接軌度。

張信良說，中心的成立，不僅引進先進設備，也是教育實質轉型，從課堂教學走向系統化、場域化與實戰化，並整合課程、設備、師資、證照與研發能量，打造從學習到就業、從技術養成到創新研發的完整培育鏈。

卓文恒也表示，企業不應只是尋找人才，更應主動投入培養人才，此次合作是希望打造最貼近產業現場的學習環境，讓學生能掌握從元件、系統到應用的完整能力，未來成為引領台灣智慧製造的重要力量。

蔡榮捷也強調台灣未來競爭力關在培養「懂技術、會整合、敢創新」的戰略人才，這項合作不僅契合當前產業升級需求，也在具有重要的技職教育示範意義。陳怡帆也說，上銀科技為全球領先品牌，此次投入重金與虎科大共構中心，不僅是數千萬元的資本投資，更是為年輕學子搭建起銜接產業的橋梁與平台。

2012年起虎科大即與上銀科技長期合作，迄今已辦理逾25班產學攜手專班，培育近700名學生，每年留任率達70%。該中心的成立，未來將從關鍵零組件、系統整合到機器人應用，並設立機器手臂證照與認證專區，配合業師授課、證照訓練、專題研究與企業參訪，強化學生實作能力深化產業連結。

此外，該中心也將作為高中職參訪與科技體驗的重要場域，藉由導覽與示範提升技職教育的吸引力。

該中心規畫完整呈現技術脈絡，從關鍵零組件、系統整合到機器人應用，並設立機器手臂證照與認證專區。記者蔡維斌／翻攝

該中心規畫完整呈現技術脈絡，從關鍵零組件、系統整合到機器人應用，並設立機器手臂證照與認證專區。記者蔡維斌／翻攝

虎科大校長張信良（左）與上銀科技董事長卓文恒（右）聯手籌設人才培育中心，深化產學合作布局。記者蔡維斌／翻揶