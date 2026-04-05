叛逆少年變師鐸獎得主 黃俊程以情感連結教學
台北市南港高工冷凍空調科教師黃俊程在國中時曾是叛逆少年，擔任教職後透過情感連結、分組競賽等方式，引導學生投入學習、良性競爭，獲113年師鐸獎，也獲選教育家人物典範。
教育部今天發布新聞稿指出，國中時期的黃俊程曾是讓父母、師長頭痛的學生，多年後轉任教師，看到課堂上搗蛋、打瞌睡的學生，他腦中浮現的念頭是「看到以前的自己」，曾走過迷惘歲月的他更明白，教學之前必須先建立情感連結。
黃俊程坦言，冷凍空調屬於高度實作的專業，學生必須熬過枯燥練習才能看見成果，唯有先建立認同感，對技術的熱忱才會被點燃，當學生把老師視為「自己人」，創意與活力才能在引導下轉化為專業實力。
面對學生程度差異，黃俊程以分組競賽營造良性壓力，落後者為了團隊奮力追趕，表現優秀者則主動協助同儕，形成互助氛圍。
年輕時的黃俊程曾因自負而受挫，打工期間態度輕慢，被餐廳副理嚴厲指正，讓他體悟到，再好的學歷，若缺乏尊重與禮貌，也難以立足，這段經歷也讓他格外重視學生的品格教育。
黃俊程認為，沒有天生叛逆的孩子，只有渴望被理解與肯定的心，他也曾是那樣的少年，他願意用過來人的身分守護每顆尚未定型的心，他深信，只要願意等，孩子終會在某個時刻，走回屬於自己的光亮之路。
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