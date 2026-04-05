快訊

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

5千萬房產為何只分到750萬？遺產分配有數字陷阱！ 現值、市價搞錯權益縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

叛逆少年變師鐸獎得主 黃俊程以情感連結教學

中央社／ 台北5日電

台北市南港高工冷凍空調科教師黃俊程在國中時曾是叛逆少年，擔任教職後透過情感連結、分組競賽等方式，引導學生投入學習、良性競爭，獲113年師鐸獎，也獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，國中時期的黃俊程曾是讓父母、師長頭痛的學生，多年後轉任教師，看到課堂上搗蛋、打瞌睡的學生，他腦中浮現的念頭是「看到以前的自己」，曾走過迷惘歲月的他更明白，教學之前必須先建立情感連結。

黃俊程坦言，冷凍空調屬於高度實作的專業，學生必須熬過枯燥練習才能看見成果，唯有先建立認同感，對技術的熱忱才會被點燃，當學生把老師視為「自己人」，創意與活力才能在引導下轉化為專業實力。

面對學生程度差異，黃俊程以分組競賽營造良性壓力，落後者為了團隊奮力追趕，表現優秀者則主動協助同儕，形成互助氛圍。

年輕時的黃俊程曾因自負而受挫，打工期間態度輕慢，被餐廳副理嚴厲指正，讓他體悟到，再好的學歷，若缺乏尊重與禮貌，也難以立足，這段經歷也讓他格外重視學生的品格教育。

黃俊程認為，沒有天生叛逆的孩子，只有渴望被理解與肯定的心，他也曾是那樣的少年，他願意用過來人的身分守護每顆尚未定型的心，他深信，只要願意等，孩子終會在某個時刻，走回屬於自己的光亮之路。

師鐸獎 教育部

延伸閱讀

獨／高中老師逼學生認父 誘拍裸半身照「不露臉不滿意」一審判3年10月

擔心流浪…他夢想當老師家人狂勸退 網揭教職困境：不只少子化

鼓勵特教生為自己發聲 150師分享教學經驗

最能改變人心

相關新聞

基商全國技能競賽北區獲多獎 培育正濱國中摘銀共築AI機器人人才庫

第56屆全國技能競賽北區分區技能競賽日前揭曉，國立基隆商工在青年組「資通訊網路建置」與「自主移動機器人」項目獲佳作，另跨校指導正濱國民中學拿下青少年組「自主移動機器人」銀牌，取得全國賽門票。

實習、競賽、檢定…一票高職生快被操垮：哪有比高中輕鬆

國中升高中時，學生們可以選擇普通高中與高職就讀。一名高職生發文，稱有些人以為讀高職比較輕鬆，其實並沒有，高職生不僅要做實習課的東西，更要考技術檢定，非常辛苦。對此，不少過來人分享經驗，證實高職生求學過程真的很累。

崑山科大學生與校友以咖啡金牌絕技創業、代言開創職涯

許多家長認為孩子讀餐飲系、畢業只能當廚師、店員甚至一輩子在基層辛苦工作。崑山科大餐飲廚藝有學生陳修醫、校友賴力弘以拚命學習堆疊的實力要來證明，這種看法不對。校方以能培育出「世界級咖啡職人」、感到與有榮焉。

弘光科大後護系校友跨域理工、社工、護理、心理諮商4專業

高齡化社會來臨，長照與護理領域吸引許多非護理背景者投入。弘光科技大學學士後護理系校友李家和從國立科大化學工程與材料工程系畢業後，曾想捧鐵飯碗準備郵政特考，在照顧受傷家人中，意識到更嚮往能提供人溫暖的職業，進修社工學分、念後護系取得護理師證照，5年前創業成立社區長照機構，成「專業跨域、職涯加值」最佳寫照。

很威！13項職種勇奪10冠 新北稱霸北區青少年技能競賽

勞動部「第56屆全國技能競賽」北區賽青少年組成績揭曉，新北市技職小將再創佳績，在13個職種中勇奪10個職種第一名，金牌數傲視全國。新北此次總獲獎數達77名，其中47名優秀選手成功取得全國決賽門票，整體獲獎率將近7成，展現新北技職教育長期深耕的成果。

東石高中全國技能競賽南區賽奪雙金 展現百年校慶技職紮實根基

嘉義縣東石高中在第56屆全國技能競賽南區分區賽奪下2名金牌、1名第4及2名佳作，展現技職教育實力。校長蔡吉郎表示，百年東高不只是歷史傳承，更是對卓越技能的追求。這項成績不僅是學生辛勤練習的成果，也體現師生精益求精的專業素養，校方正積極推展「百年東高世紀風華」迎接百年校慶，期許學生在全國決賽續創佳績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。