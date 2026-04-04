第56屆全國技能競賽北區分區技能競賽日前揭曉，國立基隆商工在青年組「資通訊網路建置」與「自主移動機器人」項目獲佳作，另跨校指導正濱國民中學拿下青少年組「自主移動機器人」銀牌，取得全國賽門票。

基隆商工在青年組「自主移動機器人」項目中，由航空電子科主任顏國恩與資訊科主任蔡一賢指導學生周宸安、王宥勛獲得佳作。顏國恩說，機器人是軟硬體高度整合的產物，學生在備賽期間從結構組裝到程式撰寫反覆修正，這種追求精確的態度是未來進入產業的關鍵。

在青年組「資通訊網路建置」項目學生黃立凱獲佳作，航電科老師吳文德與資訊科謝維城展現跨科系指導的專業默契，老師說，資通訊網路的穩定性是AI落地應用的成敗關鍵，網路建置力就等於AI的執行力。

針對跨校合作，基隆商工校長林子建表示，基隆商工與在地國中的合作多年，基商有專業的設備與師資，有責任將資源與在地國中共享。透過「大手牽小手」，讓國中學生提早接觸到前瞻科技，達到在地適性發展。基隆商工資訊科、航電科深化跨校合作，培育AI世代與智慧科技產業的在地人才。

基商資訊科主任蔡一賢跨校指導的正濱國中林宜臻、吳俋璇在青少年組「自主移動機器人」展現初生之犢不畏虎的氣勢，一舉奪得北區第二名。

林宜臻說，第一次接觸鐵件組裝，過程常會弄髒雙手，但看到從零件到透過程式控制完成具有功能性的機器人，是一件很有成就感的事。

正濱國中校長李康莊表示，基隆商工複製多次得獎的成功經驗，帶給學生對自主移動機器人的啟發與學習，從選手選拔到參賽的整個過程，對八年級的他們而言，是具有相當強度的經驗與難得的經歷。

基商全國技能競賽北區獲多獎，培育正濱國中摘銀共築AI機器人人才庫。圖／國立基隆商工提供

基商全國技能競賽北區獲多獎，培育正濱國中摘銀共築AI機器人人才庫。圖／國立基隆商工提供