台東高職生杜維恩當選優秀青年 文武雙全表現亮眼

國立台東專科學校附設高職部電機科3年級學生杜維恩，學業成績優異、精湛的音樂才華與卓越的領導能力，獲115年度台東縣優秀青年，展現技職教育多元培育的豐碩成果。

台東專科學校今天發布新聞稿表示，杜維恩在專業領域表現亮眼，深獲導師黃盛業肯定，連續3年蟬聯班級學業成績第1名，學習態度積極、專業基礎扎實；此外，他亦成功錄取台灣電力公司114學年度技術類獎學金，提前取得進入國營事業的門票，為未來職涯奠定穩固基礎。

同時，杜維恩於音樂領域亦有傑出表現，在社團指導老師張恒瑋悉心指導下，成功突破吹奏技巧瓶頸，先於台東縣113學年度學生音樂比賽中榮獲「上低音號獨奏優等第1名」，隨後代表台東縣參加全國賽，於高中職組再獲「優等」佳績，展現技藝精進與穩健實力。

杜維恩透過學校表示，感謝電機科師長在學業與實作技能上的悉心指導，以及在人際應對與品格養成方面的引導；同時也感謝社團課指導老師在樂器演奏細節上的耐心雕琢。他強調，此次獲獎並非個人之功，而是所有支持與陪伴他的師長與家人共同成就的成果。

東專附設高職部主任蘇秉玄表示，杜維恩在繁重課業之餘仍持續精進琴藝，長期自律練習，展現高度專注力與堅持不懈的學習態度，實屬難能可貴。以紮實的電機專業為基礎，並以音樂涵養豐富內在，兼具理性與感性的多元發展，展現文武並進的優異表現。

校長邱垂昱表示，杜維恩充分展現技職教育「適性揚才」的典範精神，此一成就不僅為全校師生所引以為傲，也為台東青年樹立積極進取、勇於追求卓越的學習典範。