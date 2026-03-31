台東公東高工南區技能競賽亮眼 晉級全國決賽

台東私立公東高工於全國技能競賽分區賽再創佳績，多項職類奪得優異名次，不僅展現學生扎實的專業技術與實作能力，更在激烈競爭中脫穎而出，成功晉級全國決賽。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿表示，這次南區分區賽競爭激烈，各校菁英齊聚一堂，公東高工學生憑藉長期訓練累積的實力與穩定表現，於多項職類締造佳績。

其中，「自主移動機器人」職類表現最為亮眼，競賽內容涵蓋機電整合、程式設計、感測應用與路徑規劃，需在限定時間內完成任務挑戰，極具難度與變化性。公東學生展現高度默契與精準操作能力，一舉包辦前3名佳績，黃誠熙、余君恩榮獲第1名，劉子齊、許恆碩獲得第2名，陳柏宏、傅證諺榮獲第3名。

公東高工表示，在傳統技藝領域方面，「門窗木工」職類著重於材料選用、榫接結構、尺寸精度與整體組裝品質，考驗選手的基本功與細節掌控能力。馬宗暘榮獲第1名，陳宥安獲得第2名，彭晟祐獲得第5名，展現學校在木工技藝領域長期培育的深厚底蘊。

「家具木工」職類則結合設計概念與精密加工技術，需兼顧結構穩定與美感呈現，楊鍾曜榮獲第4名，姜姁彤獲得佳作；「展示設計」職類著重創意發想與空間規劃能力，由陳思宇榮獲第4名，展現學生跨領域整合與實務應用的優秀能力。

公東高工表示，經過南區初賽的激烈競爭後，多名選手成功取得晉級全國決賽資格，將代表學校挑戰更高層級的競技舞台。校方表示，此次晉級不僅是對學生努力的肯定，更是學校長期推動技職教育成果的具體展現。