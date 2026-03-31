快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

四技申請入學7484名額 1階篩選通過率53%

中央社／ 台北31日電

115學年四技申請入學第1階段篩選結果公告，58校提供7484個名額，2萬8789人報名，總報名校系（組）、學程數10萬4446個，5萬5305人次通過第1階段篩選，1階篩選通過率53%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生第1階段篩選結果自上午10時起公告（https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/），申請生可上網查詢。

115學年四技申請入學有58校的593個系（組）或學程參與招生，提供7484個名額，有2萬8789人報名，總報名校系（組）、學程數10萬4446個，5萬5305人次通過第1階段篩選，1階篩選人次通過率53%；其中，通過大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選有255人次。

申請生通過第1階段篩選後，須於4月10日上午10時至15日晚間9時期間，登入第2階段複試校系（組）學程上傳檔案勾選清單「預擬練習版」，具有中央資料庫學習歷程檔案的應屆畢業申請生，可檢視1至4學期的學習歷程檔案；110學年後的畢業生可檢視1至6學期的學習歷程檔案。

技專聯合會提醒，四技申請入學第2階段複試通知、面試時間地點等資訊，將於4月29日前由各校於網站公告；通過1階篩選的申請生，仍須報名第2階段複試，並自4月30日上午10時起至各校規定截止日，透過網路方式上傳「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。

申請入學 名額 四技

延伸閱讀

申請入學醫學系10校超篩349人次 長庚多110人居冠

申請入學一階今公布 篩選結果上午9時看這查

元智大學藝設系增AI創新組 申請入學5名額免考術科

繁星推薦醫學系196名額 306人通過篩選拚2階

相關新聞

實習、競賽、檢定…一票高職生快被操垮：哪有比高中輕鬆

國中升高中時，學生們可以選擇普通高中與高職就讀。一名高職生發文，稱有些人以為讀高職比較輕鬆，其實並沒有，高職生不僅要做實習課的東西，更要考技術檢定，非常辛苦。對此，不少過來人分享經驗，證實高職生求學過程真的很累。

崑山科大學生與校友以咖啡金牌絕技創業、代言開創職涯

許多家長認為孩子讀餐飲系、畢業只能當廚師、店員甚至一輩子在基層辛苦工作。崑山科大餐飲廚藝有學生陳修醫、校友賴力弘以拚命學習堆疊的實力要來證明，這種看法不對。校方以能培育出「世界級咖啡職人」、感到與有榮焉。

弘光科大後護系校友跨域理工、社工、護理、心理諮商4專業

高齡化社會來臨，長照與護理領域吸引許多非護理背景者投入。弘光科技大學學士後護理系校友李家和從國立科大化學工程與材料工程系畢業後，曾想捧鐵飯碗準備郵政特考，在照顧受傷家人中，意識到更嚮往能提供人溫暖的職業，進修社工學分、念後護系取得護理師證照，5年前創業成立社區長照機構，成「專業跨域、職涯加值」最佳寫照。

很威！13項職種勇奪10冠 新北稱霸北區青少年技能競賽

勞動部「第56屆全國技能競賽」北區賽青少年組成績揭曉，新北市技職小將再創佳績，在13個職種中勇奪10個職種第一名，金牌數傲視全國。新北此次總獲獎數達77名，其中47名優秀選手成功取得全國決賽門票，整體獲獎率將近7成，展現新北技職教育長期深耕的成果。

東石高中全國技能競賽南區賽奪雙金 展現百年校慶技職紮實根基

嘉義縣東石高中在第56屆全國技能競賽南區分區賽奪下2名金牌、1名第4及2名佳作，展現技職教育實力。校長蔡吉郎表示，百年東高不只是歷史傳承，更是對卓越技能的追求。這項成績不僅是學生辛勤練習的成果，也體現師生精益求精的專業素養，校方正積極推展「百年東高世紀風華」迎接百年校慶，期許學生在全國決賽續創佳績。

雲林技職博覽會國高生大顯身手 家長：AI時代一技在身無可取代

雲林縣114學年度開設國三抽離式技藝教育課程共100班，修習技藝課程學生約2000人，今天舉辦技職教育博覽會並表揚12名全國技能金手獎得主及204名績優學生，從科大到國中71攤包括各種美甲美妝生活技能、農技、多媒體到機器人智慧科技，琳瑯滿目展現成果，教育處表示，技職教育帶給學生探索自我與未來職涯方向，將加強推廣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。