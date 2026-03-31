四技申請入學7484名額 1階篩選通過率53%

115學年四技申請入學第1階段篩選結果公告，58校提供7484個名額，2萬8789人報名，總報名校系（組）、學程數10萬4446個，5萬5305人次通過第1階段篩選，1階篩選通過率53%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生第1階段篩選結果自上午10時起公告（https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/），申請生可上網查詢。

115學年四技申請入學有58校的593個系（組）或學程參與招生，提供7484個名額，有2萬8789人報名，總報名校系（組）、學程數10萬4446個，5萬5305人次通過第1階段篩選，1階篩選人次通過率53%；其中，通過大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選有255人次。

申請生通過第1階段篩選後，須於4月10日上午10時至15日晚間9時期間，登入第2階段複試校系（組）學程上傳檔案勾選清單「預擬練習版」，具有中央資料庫學習歷程檔案的應屆畢業申請生，可檢視1至4學期的學習歷程檔案；110學年後的畢業生可檢視1至6學期的學習歷程檔案。

技專聯合會提醒，四技申請入學第2階段複試通知、面試時間地點等資訊，將於4月29日前由各校於網站公告；通過1階篩選的申請生，仍須報名第2階段複試，並自4月30日上午10時起至各校規定截止日，透過網路方式上傳「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。