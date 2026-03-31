實習、競賽、檢定…一票高職生快被操垮：哪有比高中輕鬆
國中升高中時，學生們可以選擇普通高中與高職就讀。一名高職生發文，稱有些人以為讀高職比較輕鬆，其實並沒有，高職生不僅要做實習課的東西，更要考技術檢定，非常辛苦。對此，不少過來人分享經驗，證實高職生求學過程真的很累。
一名網友在Threads發文，表示他身為高職生，每天上實習課上到非常疲憊，簡直快「發瘋了」，而且學校規定還要考檢定，必須留在學校一直練習。原PO指出，有些人總是說高職生比高中生輕鬆，「轉來高職就知道了」。
此文一出，有一名資訊科的高職生加碼透露辛苦之處，除了要考檢定外，還要參加技能競賽，8點上學，下課後還要留校練習到晚上9點，且要移地訓練一週，很辛苦。他認為如果讀高職不升學很輕鬆沒錯，但有要升學「一定比普通科累」，因為課程之外還需花很多時間練習技能。
另一位就讀設計科的網友提到，讀設計相關的科系比高排名的高中還要累，因為除了基本的學科外，還要兼顧專業，一邊顧課業一邊畫作業，如果高中生來體驗他們的生活，「包準不到一天就想回高中了」。
就讀表演藝術科、餐飲科的網友也感嘆就學的辛苦，「表藝科也是蠻累的，有創戲、全國舞等等接不完的通告」、「高職餐飲科，最高紀錄實習課不間斷站在廚房9個小時左右，連休息蹲下都沒有」。
根據審計部統計，台灣高職生10年來減少16萬餘人，高中生人數自106學年度首度超過高職生，之後差距逐漸拉大；113學年度四技二專統一入學測驗的報考人數剩下約6.9萬人，學測約12萬人。教育部表示，將透過技職宣導、產學攜手合作計畫等補助方式，鼓勵學生投入技職。
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