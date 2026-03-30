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崑山科大學生與校友以咖啡金牌絕技創業、代言開創職涯

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳修醫（左）擔任2025年WCC世界拉花賽台灣選拔賽評審。圖／陳修醫提供
陳修醫（左）擔任2025年WCC世界拉花賽台灣選拔賽評審。圖／陳修醫提供

許多家長認為孩子讀餐飲系、畢業只能當廚師、店員甚至一輩子在基層辛苦工作。崑山科大餐飲廚藝有學生陳修醫、校友賴力弘以拚命學習堆疊的實力要來證明，這種看法不對。校方以能培育出「世界級咖啡職人」、感到與有榮焉。

近日有鮮乳品牌在電視密集廣告，代言人國際咖啡拉花大賽冠軍，就是今年六月才畢業的陳修醫。他與校友賴力弘都贏得全國賽冠軍、代表台灣在國際賽奪冠，以實力證明，餐飲學好具備頂尖技術，不但有好工頭謝、更可能創業、具品牌影響力。

他們在學期間便是國際賽事的常勝軍，更跳脫傳統框架，成功開創多元職涯。

賴力弘曾擔任校內「Ohlala咖啡廳」首屆店長。前年畢業決定回到家鄉宜蘭創業，年初成立精品咖啡品牌「野禾咖啡」，不過兩個多月，日前老師施智偉擔心年輕人創業不易、特地前往打氣捧場，沒想到一位難求，根本不用他擔心。

賴力弘從店內裝潢、菜單設計到自家烘焙熟豆一手包辦，更巧妙將宜蘭在地的鴨賞、金棗與茶葉融入餐飲，透過精品咖啡連結土地文化，成功將「咖啡技術」轉化為「在地經濟」。

陳修醫除為知名乳品代言、也已成立個人品牌「Kakkoii_ku」，還沒畢業成為品牌代言人之前就經營咖啡課程販售精品咖啡豆，成立工作室、參與市集活動推廣精品咖啡。

陳修醫表示，將持續深耕品牌經營與專業發展，期許再次挑戰台灣拉花選拔賽，爭取更上一層樓佳績；賴力弘則希望讓更多人感受精品咖啡與土地文化的深刻連結。兩人期盼以自身成長歷程，鼓勵學弟妹與年輕人勇敢投入咖啡產業、有興趣的職場。

崑山科大說，兩位校友感謝母校提供完善資源與支持，讓他們能夠專注訓練、參與競賽，並透過國際交流拓展視野，累積跨文化經驗，一次次挑戰與實戰歷練，不僅精進技術，更培養出專業態度與產業思維，才能夠獨當一面。

指導老師餐飲系教授施智偉表示，餐飲教育不僅是培養廚藝或服務技能，更著重於培育具備創新思維、品牌經營能力與國際競爭力的專業人才，從世界級選手、品牌創業者到專業評審與教育講師，賴力弘與陳修醫的職涯發展，正是技職教育成果的最佳寫照。

陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」奪冠，代表台灣出賽。圖／陳修醫提供
陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」奪冠，代表台灣出賽。圖／陳修醫提供

賴力弘(左)回到家鄉宜蘭創立精品咖啡品牌「野禾咖啡」，施智偉老師(右)特地前往捧場打氣。圖／賴力弘提供
賴力弘(左)回到家鄉宜蘭創立精品咖啡品牌「野禾咖啡」，施智偉老師(右)特地前往捧場打氣。圖／賴力弘提供

賴力弘創業成立「野禾咖啡」，客人好評。圖／賴力弘提供
賴力弘創業成立「野禾咖啡」，客人好評。圖／賴力弘提供

賴力弘(右)2023「WCE世界盃杯測師大賽」台灣冠軍是賽史上最年輕。圖／賴力弘提供
賴力弘(右)2023「WCE世界盃杯測師大賽」台灣冠軍是賽史上最年輕。圖／賴力弘提供

陳修醫代言光泉品牌「乳香世家」，與自己的看板合影。圖／陳修醫提供
陳修醫代言光泉品牌「乳香世家」，與自己的看板合影。圖／陳修醫提供

賴力弘以精品咖啡連結土地文化、成功創業。圖／賴力弘提供
賴力弘以精品咖啡連結土地文化、成功創業。圖／賴力弘提供

創業 咖啡 崑山科大

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