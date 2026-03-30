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弘光科大後護系校友跨域理工、社工、護理、心理諮商專業

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大後護系校友李家和（左）知道自己要追求的是什麼，在校學習非常認真。圖／弘光科大提供
弘光科大後護系校友李家和（左）知道自己要追求的是什麼，在校學習非常認真。圖／弘光科大提供

高齡化社會來臨，長照與護理領域吸引許多非護理背景者投入。弘光科技大學學士後護理系校友李家和從國立科大化學工程與材料工程系畢業後，曾想捧鐵飯碗準備郵政特考，在照顧受傷家人中，意識到更嚮往能提供人溫暖的職業，進修社工學分、念後護系取得護理師證照，5年前創業成立社區長照機構，成「專業跨域、職涯加值」最佳寫照。

今年39歲的李家和說，大學同學許多在台灣百大企業大廠工作，他算是異類。大學畢業後曾以化工專業進入環保局工作幾年，在照顧跌到受傷的家人期間，意外接觸到護佐工作，一度全職準備郵政特考。

探索職涯發展的過程中，他逐漸察覺對「人」的關懷，遠大於對「物」的研發，發現自己真正渴望的是能直接提供人溫暖與協助的照護服務志業。李家和至大學修習社工專業學分，並於民國109年到弘光科大念後護系，掌握生理醫學與臨床照護實務。

他說因為知道自己要追求的是什麼，念書進修期間取得照顧服務員、社會工作人員、家庭托顧服務員等長照服務人員證明，畢業後考取護理師證照，進一步取得醫事人員證明，擁有全面整合視角的臨床照護與社工實務經驗，可提供個案完整專業的評估與照護服務。

李家和表示，在照顧重症長者過程中，發現他們長期臥床，身心受創，利用工作之餘，透過在台跨國進修模式，取得美國泛美大學諮商心理學碩士學位，除了健康醫療的照護外，也照護長者心靈，了解他們的精神層面需求。

經過10年的探索，李家和找到願意投注一生的志業。他建議在所學領域或職場中迷惘者，若目前的領域無法激發你持續鑽研、主動挖掘新知的渴望，代表興趣並不在此，別為了追求社會定義的穩定，熄滅了心中對熱愛事物的渴望，他現在很享受服務長輩的過程中，看到他們因受到細心、專業到位的關照展現笑容。

弘光科大後護系主任張珠玲表示，李家和橫跨理工、社工、護理與心理諮商四個專業，將其轉化創業及精進能量，他的歷程鼓舞很多學弟妹。

弘光後護系校友李家和（右）回校分享創業成立社區長照機構的經營心得。圖／弘光科大提供
弘光後護系校友李家和（右）回校分享創業成立社區長照機構的經營心得。圖／弘光科大提供

弘光科大後護系校友李家和（左）知道自己要追求的是什麼，在校學習認真。圖／弘光科大提供
弘光科大後護系校友李家和（左）知道自己要追求的是什麼，在校學習認真。圖／弘光科大提供

護理 弘光科技大學 社工

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