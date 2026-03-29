很威！3項職種勇奪10冠 新北稱霸北區青少年技能競賽
勞動部「第56屆全國技能競賽」北區賽青少年組成績揭曉，新北市技職小將再創佳績，在13個職種中勇奪10個職種第一名，金牌數傲視全國。新北此次總獲獎數達77名，其中47名優秀選手成功取得全國決賽門票，整體獲獎率將近7成，展現新北技職教育長期深耕的成果。
此次競賽中，新北選手在多項職種表現突出，新北高工培訓商務軟體及各校培訓工業控制包辦前5名、泰山高中及新北高工培訓電子及各校培訓平面設計包辦前4名、淡水商工及樹人家商餐飲服務包辦前3名及瑞芳高工培訓漆作裝潢前2名；另新北高工培訓網頁技術及智光商工培訓3D數位遊戲藝術等職種更一舉囊括所有獲獎名次，氣勢驚人，堪稱賽事最大贏家。
教育局指出，成績亮眼的關鍵，在於新北成功媒合「技高菁英師資」跨域指導青少年選手，打破學制界線，並透過國小試探、國中扎根、技高拔尖的三級銜接制度，讓學生從基礎探索到專業精進逐步累積實力，在競賽中穩定發揮、脫穎而出。
獲網頁設計青少年組第一名的中正國中學生吳昱漢表示，當初報名參賽時，模擬賽成績僅25分，在新北高工寒假集訓及持續反覆練習下，實力一路提升，最終以99.5分勇奪北區青少年組第一名。這段歷程讓他深刻體會，只要肯努力就一定看得到成長，也感謝師長一路陪伴與支持，滿懷信心挑戰全國賽。
獲電子職種第一名的五股國中學生呂立葳首次參加全國技能競賽，面對北北基桃眾多強手，培訓過程雖然辛苦，也曾感受到不小壓力，但他選擇利用假日持續練習、一次次突破自己，最後成功奪冠。他感謝泰山高中培訓團隊及五股國中師長的悉心指導，認為這份榮耀是大家一起努力的成果。
榮獲3D數位遊戲藝術職種第一名的永和國中學生鄭鈞淏說，從國小六年級參加教育局與智光商工合作辦理的育樂營開始，便開啟對3D設計的熱情。培訓過程漫長，進步也常是一步一步慢慢累積，但他學會堅持，也更相信自己。這次比賽讓他從原本缺乏自信，到更勇敢追夢，讓他更加確定未來朝建模設計領域持續精進。
教育局表示，新北率全國之先推動「New Top World世界頂尖人才一貫化政策」，以8年12億元持續扎根技職教育，從國小職業試探、國中技藝教育到技高金手培訓，完整建構人才培育路徑，並結合三級培訓、六大技職人才培育策略及在地就學獎學金制度，提早布局AI、科技及專業技術領域，打造技能國手「一條龍」培育機制，將持續強化學生實作能力與競賽經驗，讓新北「金手」有更多機會進一步代表台灣站上國際舞台，展現技職教育的實力與價值。
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