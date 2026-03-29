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很威！3項職種勇奪10冠 新北稱霸北區青少年技能競賽

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
網頁設計青少年組第一名的中正國中吳昱漢說，這段歷程讓他深刻體會，只要肯努力就能看得到成長。圖／新北市教育局提供
網頁設計青少年組第一名的中正國中吳昱漢說，這段歷程讓他深刻體會，只要肯努力就能看得到成長。圖／新北市教育局提供

勞動部「第56屆全國技能競賽」北區賽青少年組成績揭曉，新北市技職小將再創佳績，在13個職種中勇奪10個職種第一名，金牌數傲視全國。新北此次總獲獎數達77名，其中47名優秀選手成功取得全國決賽門票，整體獲獎率將近7成，展現新北技職教育長期深耕的成果。

此次競賽中，新北選手在多項職種表現突出，新北高工培訓商務軟體及各校培訓工業控制包辦前5名、泰山高中及新北高工培訓電子及各校培訓平面設計包辦前4名、淡水商工及樹人家商餐飲服務包辦前3名及瑞芳高工培訓漆作裝潢前2名；另新北高工培訓網頁技術及智光商工培訓3D數位遊戲藝術等職種更一舉囊括所有獲獎名次，氣勢驚人，堪稱賽事最大贏家。

教育局指出，成績亮眼的關鍵，在於新北成功媒合「技高菁英師資」跨域指導青少年選手，打破學制界線，並透過國小試探、國中扎根、技高拔尖的三級銜接制度，讓學生從基礎探索到專業精進逐步累積實力，在競賽中穩定發揮、脫穎而出。

獲網頁設計青少年組第一名的中正國中學生吳昱漢表示，當初報名參賽時，模擬賽成績僅25分，在新北高工寒假集訓及持續反覆練習下，實力一路提升，最終以99.5分勇奪北區青少年組第一名。這段歷程讓他深刻體會，只要肯努力就一定看得到成長，也感謝師長一路陪伴與支持，滿懷信心挑戰全國賽。

獲電子職種第一名的五股國中學生呂立葳首次參加全國技能競賽，面對北北基桃眾多強手，培訓過程雖然辛苦，也曾感受到不小壓力，但他選擇利用假日持續練習、一次次突破自己，最後成功奪冠。他感謝泰山高中培訓團隊及五股國中師長的悉心指導，認為這份榮耀是大家一起努力的成果。

榮獲3D數位遊戲藝術職種第一名的永和國中學生鄭鈞淏說，從國小六年級參加教育局與智光商工合作辦理的育樂營開始，便開啟對3D設計的熱情。培訓過程漫長，進步也常是一步一步慢慢累積，但他學會堅持，也更相信自己。這次比賽讓他從原本缺乏自信，到更勇敢追夢，讓他更加確定未來朝建模設計領域持續精進。

教育局表示，新北率全國之先推動「New Top World世界頂尖人才一貫化政策」，以8年12億元持續扎根技職教育，從國小職業試探、國中技藝教育到技高金手培訓，完整建構人才培育路徑，並結合三級培訓、六大技職人才培育策略及在地就學獎學金制度，提早布局AI、科技及專業技術領域，打造技能國手「一條龍」培育機制，將持續強化學生實作能力與競賽經驗，讓新北「金手」有更多機會進一步代表台灣站上國際舞台，展現技職教育的實力與價值。

榮獲3D數位遊戲藝術第一名的永和國中鄭鈞淏說，培訓過程雖然漫長且進步微小，卻讓他學會了堅持。圖／新北市教育局提供
榮獲3D數位遊戲藝術第一名的永和國中鄭鈞淏說，培訓過程雖然漫長且進步微小，卻讓他學會了堅持。圖／新北市教育局提供

榮獲電子職種第一名的五股國中呂立葳感謝泰山高中培訓團隊與五股國中老師的悉心指導。圖／新北市教育局提供
榮獲電子職種第一名的五股國中呂立葳感謝泰山高中培訓團隊與五股國中老師的悉心指導。圖／新北市教育局提供

榮獲網頁設計青少年組第一名的中正國中學生吳昱漢。圖／新北市教育局提供
榮獲網頁設計青少年組第一名的中正國中學生吳昱漢。圖／新北市教育局提供

榮獲3D數位遊戲藝術第一名的永和國中鄭鈞淏說，要感謝智光商工培訓老師及學長們的技術啟發。圖／新北市教育局提供
榮獲3D數位遊戲藝術第一名的永和國中鄭鈞淏說，要感謝智光商工培訓老師及學長們的技術啟發。圖／新北市教育局提供

榮獲電子職種第一名的五股國中呂立葳犧牲假日投入培訓，他說，過程雖然艱辛，但很值得。圖／新北市教育局提供
榮獲電子職種第一名的五股國中呂立葳犧牲假日投入培訓，他說，過程雖然艱辛，但很值得。圖／新北市教育局提供

技職教育 新北 教育局

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